Cały świat oglądał te zdjęcia. Kim Kardashian wspierała Lewisa Hamiltona podczas GP F1

Celebrytka była widziana w padoku zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Po wyścigu, w którym Hamilton zajął drugie miejsce, oboje wspólnie świętowali sukces. Od jakiegoś czasu nie ukrywają swojej relacji. Ich serdeczne powitanie po zakończeniu rywalizacji przyciągnęło uwagę kibiców i mediów.

– To wspaniałe, że mogła przyjechać i być tutaj ze mną. Wsparcie przyjaciół zawsze wiele znaczy – mówił Hamilton, podkreślając, jak ważna jest dla niego obecność bliskich osób podczas wyścigowych weekendów.

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Dodatkowe emocje wywołały również publikacje Kardashian w mediach społecznościowych. Była żona rapera Kanye Westa, zaczepionego przez nas w lidzie (wybacz, Ye) zamieściła kilka zdjęć z Monako, w tym fotografię z Hamiltonem, co natychmiast wywołało falę komentarzy i spekulacji wśród fanów.

Sam weekend był dla Brytyjczyka udany także pod względem sportowym. Dzięki drugiej lokacie umocnił swoją pozycję w czołówce klasyfikacji generalnej. Hamilton nie szczędził też pochwał rywalom, zwłaszcza młodemu Kimiemu Antonellemu, który odniósł kolejne zwycięstwo i pozostaje liderem mistrzostw. Hamilton jest drugi.