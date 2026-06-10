Piękna tenisistka wparowała do telewizji z takim dekoltem! Wzroku po prostu nie da się oderwać

KH Bartosz Olszewski
2026-06-10 18:48

Eugenie Bouchard, była finalistka Wimbledonu i jedna z najpopularniejszych postaci w świecie tenisa, po raz kolejny udowodniła, że potrafi przyciągnąć uwagę nie tylko na korcie. Podczas finałów wielkoszlemowego turnieju Roland Garros, kanadyjska piękność błysnęła w roli ekspertki i komentatorki telewizyjnej. Jej zjawiskowa stylizacja wywołała w sieci prawdziwe poruszenie, a fani nie mogli oderwać od niej wzroku!

Genie Bouchard, która w 2014 roku dotarła do półfinału Roland Garros, finału Wimbledonu i była numerem pięć na świecie, powróciła na paryskie korty po długiej przerwie, tym razem w zupełnie innej roli. Jako ekspertka stacji TNT Sports i Eurosport dzieliła się z widzami swoją fachową wiedzą i spostrzeżeniami na temat gry. Jej komentarze były wysoko oceniane za profesjonalizm i znajomość tematu, ale to strój Kanadyjki wywołał największe poruszenie!

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Genie Bouchard na Roland Garros i nie tylko
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Genie Bouchard z głębokim dekoltem w telewizji

Występując w studiu Eurosportu podczas decydujących meczów turnieju, Bouchard zaprezentowała się w odważnej, ciemnej sukience mini wzorowanej na marynarce z bardzo głębokim dekoltem! Kreacja doskonale podkreślała jej nienaganną figurę i opaleniznę, a całość dopełniał promienny uśmiech. Tenisistka podzieliła się kilkoma zdjęciami ze swojego miejsca pracy na profilu na Instagramie, co spotkało się z natychmiastowym i entuzjastycznym odzewem jej fanów. Sekcja komentarzy została zalana komplementami dotyczącymi jej wyglądu i wyczucia stylu.

Chociaż jej kariera sportowa w ostatnich latach była burzliwa, a ta tenisowa dobiegła końca, Eugenie Bouchard wciąż pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych postaci w świecie tenisa. Tylko na Instagramie śledzi ją ponad 2,2 miliona użytkowników - tyle co Igę Świątek i ponad 1,5 mln więcej niż bohaterkę Roland Garros, Maję Chwalińską. Między innymi ją oceniała w telewizyjnym studiu Kanadyjka, która od pewnego czasu ze sportów rakietowych stawia na pickleball.

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