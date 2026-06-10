Polska siatkarka zmysłowo świętowała urodziny! Odważne zdjęcie Pauliny Damaske rozpaliło internet

KH Bartosz Olszewski
2026-06-10 16:29

Paulina Damaske jest jedną z czołowych polskich siatkarek. Ostatnio postanowiła uczcić swoje 25. urodziny w wyjątkowy sposób. Reprezentantka Polski opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z odważnej sesji, które natychmiast przykuło uwagę jej fanów! Zmysłowy kadr, na którym sportsmenka odkryła sporo ciała, stał się hitem sieci.

Grająca na pozycji przyjmującej Paulina Damaske jest ważną postacią reprezentacji Polski siatkarek, w której zadebiutowała w maju 2024 roku i szybko stała się jedną z ulubienic kibiców. W swojej karierze klubowej reprezentowała barwy m.in. Grot Budowlanych Łódź i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Ostatnio ogłoszono jej transfer do włoskiej Serie A, gdzie będzie reprezentować klub Il Bisonte Firenze, co jest nowym, ekscytującym rozdziałem w jej sportowej karierze. Wcześniej jednak czekają ją ekscytujące miesiące w reprezentacji, poprzedzone świętowaniem w czerwcu 25. urodzin!

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Paulina Damaske
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Paulina Damaske w odważnej sesji na 25. urodziny. Zmysłowe zdjęcie hitem

Właśnie z okazji urodzin Damaske opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z odważnej sesji. Na czarno-białej fotografii urodzinowej pozuje w bieliźnie, a zmysłowości dodają szczegóły - siatkarka ma opuszczone ramiączko, a dłońmi subtelnie zasłania dolną część bielizny. To odważne ujęcie, pokazujące sportsmenkę w zupełnie innej, bardziej prywatnej i artystycznej odsłonie, niż ta znana z siatkarskich parkietów.

Zdjęcie błyskawicznie wywołało falę entuzjastycznych reakcji. Pod postem pojawiły się tysiące polubień i liczne komentarze od fanów, którzy komplementowali zarówno urodę, jak i odwagę siatkarki. Wpisy takie jak "Wow", "Ale piękna" czy "Bogini" dominowały w sekcji komentarzy, a fani docenili, że Damaske czuje się pewnie nie tylko na boisku, ale i przed obiektywem. Sugerowali nawet, że siatkarka ma już gotowy plan na to, czym zajmować się po sportowej karierze - modelingiem!

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Na razie jednak 25-latka walczy o najwyższe cele z reprezentacją Polski. Najbliższe mecze Biało-Czerwonych w Lidze Narodów już od 17 czerwca podczas turnieju w Tajlandii.

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