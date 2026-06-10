Polska siatkarka zmysłowo świętowała urodziny! Odważne zdjęcie Pauliny Damaske rozpaliło internet

Grająca na pozycji przyjmującej Paulina Damaske jest ważną postacią reprezentacji Polski siatkarek, w której zadebiutowała w maju 2024 roku i szybko stała się jedną z ulubienic kibiców. W swojej karierze klubowej reprezentowała barwy m.in. Grot Budowlanych Łódź i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Ostatnio ogłoszono jej transfer do włoskiej Serie A, gdzie będzie reprezentować klub Il Bisonte Firenze, co jest nowym, ekscytującym rozdziałem w jej sportowej karierze. Wcześniej jednak czekają ją ekscytujące miesiące w reprezentacji, poprzedzone świętowaniem w czerwcu 25. urodzin!

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Paulina Damaske w odważnej sesji na 25. urodziny. Zmysłowe zdjęcie hitem

Właśnie z okazji urodzin Damaske opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z odważnej sesji. Na czarno-białej fotografii urodzinowej pozuje w bieliźnie, a zmysłowości dodają szczegóły - siatkarka ma opuszczone ramiączko, a dłońmi subtelnie zasłania dolną część bielizny. To odważne ujęcie, pokazujące sportsmenkę w zupełnie innej, bardziej prywatnej i artystycznej odsłonie, niż ta znana z siatkarskich parkietów.

Zdjęcie błyskawicznie wywołało falę entuzjastycznych reakcji. Pod postem pojawiły się tysiące polubień i liczne komentarze od fanów, którzy komplementowali zarówno urodę, jak i odwagę siatkarki. Wpisy takie jak "Wow", "Ale piękna" czy "Bogini" dominowały w sekcji komentarzy, a fani docenili, że Damaske czuje się pewnie nie tylko na boisku, ale i przed obiektywem. Sugerowali nawet, że siatkarka ma już gotowy plan na to, czym zajmować się po sportowej karierze - modelingiem!

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Na razie jednak 25-latka walczy o najwyższe cele z reprezentacją Polski. Najbliższe mecze Biało-Czerwonych w Lidze Narodów już od 17 czerwca podczas turnieju w Tajlandii.