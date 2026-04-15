Najpiękniejsza polska siatkarka walczy o mistrzostwo, a fani zachwycają się jej zdjęciami! Ale wdzięki

KH Bartosz Olszewski
2026-04-15 13:46

Finałowe starcia w Tauron Lidze między DevelopRes Rzeszów a PGE Budowlani Łódź rozpalają emocje kibiców siatkówki w całej Polsce. W centrum uwagi, obok sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie, znalazła się m.in. Paulina Damaske. Przyjmująca łódzkiej drużyny zachwyca nie tylko znakomitą formą na parkiecie, ale również urodą, która przyniosła jej miano jednej z najpiękniejszych polskich siatkarek!

Paulina Damaske
Urodzona w 2001 roku Paulina Damaske to kluczowa postać w zespole Budowlanych Łódź. W sezonie prowadzącym do wielkiego finału wielokrotnie udowadniała swoją wartość, biorąc na siebie odpowiedzialność w kluczowych momentach i zdobywając cenne punkty. Średnio zdobywa ich 14,83 na mecz! Jej dynamiczne ataki i waleczność w obronie sprawiają, że jest jednym z filarów drużyny walczącej o upragnione mistrzostwo Polski – jedyne krajowe trofeum, którego brakuje w klubowej gablocie Budowlanych.

Efektowne zdjęcia siatkarki Pauliny Damaske

Jednak to nie tylko jej sportowe umiejętności przyciągają uwagę fanów. Uroda Pauliny Damaske stała się tematem licznych komentarzy wśród kibiców. Regularnie zachwycają się jej zdjęciami publikowanymi na Instagramie, gdzie siatkarka dzieli się kadrami z życia prywatnego, podróży czy profesjonalnych sesji zdjęciowych. Komplementy takie jak "piękna dziewczyna", "zjawiskowa" czy porównania do ikony siatkarskiej urody, Katarzyny Skowrońskiej, pojawiają się niezwykle często. Sama zawodniczka, świadoma swoich atutów, z gracją porusza się w świecie mediów, zyskując coraz większą popularność także poza siatkarskim parkietem.

Przed decydującymi meczami z DevelopRes Rzeszów presja i oczekiwania są ogromne. Rywalizacja z Rzeszowiankami to zawsze gwarancja zaciętych i pełnych emocji spotkań. Dla Damaske i jej koleżanek z Budowlanych Łódź będzie to ostateczny test charakteru i umiejętności. Pierwszy mecz wielkiego finału już w środę, 15 kwietnia, o godzinie 17:30 w Rzeszowie. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Efektowne zdjęcia Pauliny Damaske znajdziesz w powyższej galerii.

