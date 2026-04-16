Tak wygląda grób Jacka Magiery po pogrzebie. Widok łamiący serce

Kamil Heppen
2026-04-16 20:56

Pogrzeb Jacka Magiery za nami. Tragicznie zmarły piłkarz i trener spoczął na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Jego ostatnia droga przyciągnęła tłumy żałobników, co widać po świeżo przygotowanym grobie. Okolicznościowe wiązanki i kwiaty wysypują się z niego aż na sąsiednie nagrobki.

  • Jacek Magiera został pochowany 16 kwietnia w Warszawie.
  • Na Powązkach Wojskowych spoczął w otoczeniu wybitnych postaci i sław.
  • Widok jego grobu po pogrzebie wciąż wydaje się surrealistyczny...

Grób Jacka Magiery po pogrzebie. Widok, który chwyta za serce

Chcielibyśmy się obudzić, ale nie jest to zły sen. Jacek Magiera zmarł niespodziewanie 10 kwietnia, wskutek nagłego zatrzymania akcji serca podczas porannego biegania. Sześć dni później w Warszawie odbył się jego pogrzeb. Ceniony piłkarz i trener został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, tuż obok innej legendy stołecznej Legii - Lucjana Brychczego. Widok ich sąsiadujących grobów po prostu chwyta za serce.

Na pogrzebie Jacka Magiery pojawili się najważniejsi ludzie polskiej piłki - kapitan reprezentacji Robert Lewandowski, selekcjoner Jan Urban, prezes PZPN Cezary Kulesza i wielu, wielu innych. Wyjątkowym gościem był prezydent Karol Nawrocki, który pośmiertnie odznaczył zmarłego trenera Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W tłumie sław nie zabrakło oczywiście pogrążonych w smutku kibiców. Licznie zgromadzeni podziękowali Magierze za 49 lat życia i oddali mu cześć.

Przygotowany grób szybko utonął w kwiatach i specjalnych wiązankach, z tą prezydencką na czele. Wśród nich znajdziemy te piłkarskie - m.in. od Legii Warszawa, Zagłębia Sosnowiec, Pogoni Szczecin czy Śląska Wrocław, ale też Ruchu Chorzów, Jagiellonii Białystok czy małych klubików. Na wielu widnieje wymowne zdanie: "Panie Jacku, dziękujemy". Miejsce spoczynku Magiery ozdobiły także bardziej piłkarskie fanty: szaliki, piłka, czapka. Bardziej niż nagrobny krzyż wyznacza je na razie podobizna zmarłego w barwach reprezentacji Polski.

Wrażenie robi też wspomniany sąsiedni grób Lucjana Brychczego. Kibice opłakujący Magierę pamiętali o legendzie, która odeszła w grudniu 2024 roku. Na jego grobie zapalono sporo zniczów, prezentujących się coraz bardziej okazale z narastającą ciemnością. A dwie wielkie postaci polskiej piłki oddziela jedynie duży wieniec kibiców Legii w kształcie herbu ich ukochanego klubu.

