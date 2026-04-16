Zagrała przerażającą Samarę w "The Ring". Potem Daveigh Chase miała problemy z prawem

Jako mała dziewczynka Daveigh Chase szturmem podbiła ekrany kin, a za wybitną kreację w produkcji "The Ring" z 2002 roku zgarnęła statuetkę MTV dla najlepszego czarnego charakteru. Odtwórczyni roli demonicznej Samary Morgan wielokrotnie podkreślała, że zależy jej na uznaniu widzów i trwałym zapisaniu się w ich pamięci. Z biegiem lat artystka postanowiła jednak wycofać się z branży aktorskiej, choć z przestrzeni medialnej nie zniknęła natychmiast. Czym dawna ulubienica publiczności zajmuje się w dzisiejszych czasach? Fani są zaniepokojeni.

Samara Morgan z "The Ring". Daveigh Chase straszyła widzów z ekranu

Przyszła gwiazda przyszła na świat w 1990 roku i już w wieku ośmiu lat stawiała pierwsze kroki na planie, jednak prawdziwy przełom w jej życiu nastąpił za sprawą kasowego horroru "The Ring". Wcielając się w złowieszczą Samarę Morgan, zagrała dziewczynkę utopioną w studni przez własną matkę, której mściwy duch mordował każdego widza przeklętej kasety wideo. Scena, w której upiorna postać z zasłoniętą włosami twarzą wyczołguje się z telewizora, zyskała wręcz miano popkulturowego fenomenu. Ten głośny amerykański hit był w rzeczywistości odświeżoną wersją japońskiej produkcji bazującego na powieści Kōji Suzukiego.

ZOBACZ TEŻ: Szok! Wyzywają Wieniawę od „salcesonu”. Dlaczego nie podoba się kobietom?

Daveigh Chase zniknęła z Hollywood. Aktorka milczy od lat

Ogromna popularność zdobyta dzięki kultowej roli Samary nie zagwarantowała jej stałego miejsca w panteonie hollywoodzkich gwiazd. Daveigh Chase użyczyła głosu postaci Stitcha w animacji "Lilo i Stitch" oraz występowała w filmie "Trzy na jednego", ale jej kolejne angaże okazywały się już znacznie mniej głośne. Zagrała jeszcze w produkcjach "Zabójcza namiętność" z 2015 roku oraz "Jack goes home" z 2016 roku, po czym zapadła się pod ziemię. Ostatnia aktywność na jej instagramowym profilu datowana jest na sierpień 2017 roku. Od tamtego momentu zaniepokojeni miłośnicy kina nieustannie próbują dowiedzieć się, co dokładnie dzieje się u aktorki.

Problemy z prawem zamiast wielkiej kariery. Co ukrywa 35-letnia gwiazda kina?

Z przekazów medialnych wynika, że życie dorosłej gwiazdy słynnego horroru skomplikowało się z uwagi na powtarzające się incydenty i poważne kłopoty z prawem. Prasa informowała o aresztowaniu w związku ze złamaniem przepisów o ruchu drogowym oraz sprawami dotyczącymi nielegalnych substancji. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, czy artystka na dobre porzuciła szklany ekran, czy zrobiła sobie tylko dłuższą przerwę. W wywiadzie opublikowanym w 2009 roku Amerykanka deklarowała, że pragnie szacunku dla swojej pracy i nie chce zostać szybko zapomniana przez ludzi. Obecnie tajemnicą pozostaje nawet to, jak po dekadzie nieobecności w blasku fleszy wygląda 35-letnia aktorka.

