86-latek z impetem wjechał w dziecko! Pokazali wszystko na nagraniu. Włosy stają dęba

10-latek potrącony na pasach. Policja publikuje nagranie i apeluje o ostrożność

Do tego bardzo groźnie wyglądającego wypadku doszło jeszcze w środę, 3 czerwca, po godzinie 14 w Osieku w powiecie oświęcimskim. 86-letni kierowca samochodu marki Opel potrącił 10-letniego chłopca na przejściu dla pieszych przy ulicy Głównej. Teraz małopolscy policjanci pokazali wstrząsające wideo z monitoringu. Na filmie widać, jak 10-latek zbliża się do pasów, a gdy na nie wchodzi, z impetem zostaje uderzony przez nadjeżdżające auto. Na szczęście w pobliżu był akurat policyjny patrol. Funkcjonariusze natychmiast udzielili dziecku pomocy i wezwali zespół ratownictwa medycznego. Chłopiec został przewieziony do szpitala. Po badaniach okazało się, że mimo niebezpiecznie wyglądającego wypadku doznał jedynie stłuczeń.

W ustaleniu dokładnego przebiegu wypadku pomogło nagranie z monitoringu

Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. W ustaleniu jego przebiegu pomogło nagranie z monitoringu, które policja zdecydowała się opublikować. Funkcjonariusze podkreślają, że film pokazuje, jak ważne na drodze są uwaga i zasada ograniczonego zaufania. Policjanci apelują do kierowców o przestrzeganie przepisów, pełną koncentrację za kierownicą i zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu przejść dla pieszych. Zwracają uwagę także na to, że piesi nie powinni bezwarunkowo ufać kierowcom. Choć przepisy dają im pierwszeństwo na przejściu, nie oznacza to pełnego bezpieczeństwa. Przed wejściem na pasy należy upewnić się, że nadjeżdżające pojazdy zwalniają lub zatrzymały się przed przejściem.

Sonda Byłeś kiedyś świadkiem potrącenia? Tak Nie

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "L". Masz powiedzieć, w jakim są kraju Pytanie 1 z 12 Standardowo na start Europa. Lyon to miasto: belgijskie francuskie holenderskie Następne pytanie