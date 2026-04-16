Szok! Wyzywają Wieniawę od „salcesonu”. Dlaczego nie podoba się kobietom?

Julia Wieniawa w kontrowersyjnej stylizacji

W sobotę odbył się pierwszy półfinał ukochanego przez Polaków programu „Mam Talent”. Przed kamerami Julia Wieniawa zaprezentowała się w seksownej, prześwitującej sukni, która pokryta była w całości kryształami. Przez siateczkowy materiał prześwitywało czarne, dopasowane body. Gwiazda nie przypuszczała, że jej stylizacja wywoła tak olbrzymi atak na jej osobę. Na jej Instagramie pojawiło się wiele obrzydliwych komentarzy dotyczących jej wyglądu. Większość internautów stwierdziła, że piosenkarka sporo przybrała i wygląda jak… „salceson”.

Nie potrafi zdystansować się do obrzydliwych komentarzy

Aktorka i piosenkarka odniosła się do ataku. Julia Wieniawa nawiązała do aspektów zdrowotnych.

I jak tu potem nie wpaść w kompleksy... Najgorsze jest to, że wiele z tych komentarzy napisały kobiety. Tak jakby nie wiedziały, że istnieje coś takiego jak hormony, które szczególnie w czasie dużego stresu płatają figle i np. zatrzymują wodę. Już nie mówiąc o tym, że można mieć różne przewlekłe problemy zdrowotne, które nie pomagają w utrzymaniu sylwetki społecznie uznanej za "idealną". Nigdy nie uzbroję się w dystans do takich komentarzy. Zupełnie nie rozumiem, jak można komukolwiek napisać coś takiego. Ale cóż. Witamy w internecie, gdzie ludzie czują się bezkarni

– napisała.

Dlaczego Wieniawa nie podoba się kobietom?

Warto więc postawić pytanie: „Dlaczego Julia nie podoba się kobietom?”. Być może piszą tak z zazdrości. W końcu, mając zaledwie 27 lat, Wieniawa osiągnęła ogromny sukces. Jest aktorką, która dostaje ciekawe role, ciągle koncertującą piosenkarką, prowadzi popularny program i ma na koncie fortunę, o której inni mogą jedynie pomarzyć. Tak samo mogą pozazdrościć jej urody i znakomitej figury.

