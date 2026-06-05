Tak hulały gwiazdy na weselu Darii Sytej i Igora Grobelnego. Szampan lał się strumieniami!

Ślub Darii Syty i Igora Grobelnego już jednym z najgłośniejszych wydarzeń towarzyskich 2026 roku! Przepiękna ceremonia przyciągnęła prawdziwy tłum gwiazd. Kogo tam nie było! Nie tylko przyjaciele Darii z "Tańca z Gwiazdami" dali popis. Wszyscy cudownie się bawili, były tańce, wspólne śpiewy, mnóstwo energii i istne szaleństwo! Bajkowa oprawa ślubu, w której pada młoda zachwycała klasą i urodą, oszołomiła gości.

Jednak tuż po publikacji pierwszych zdjęć w sieci zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko przez kwiaty, które pojawiły się podczas uroczystości. To wyjątkowo niefortunny symbol.

Tak Daria Syta nauczyła męża siatkarza tańczyć!

Do sieci trafiło nagranie z pierwszego tańca młodej pary. Daria Dyta zamieniła do tego celu długą suknię ślubną, na ultrakrótką mini. Pierwszy taniec pokazał wszystkim, jak zawodowa tancerka nauczyła swojego męża, siatkarza tańczyć. Imponujące! Zobacz to w naszej galerii zdjęć.

Para młoda przez cały czas wyglądała na prawdziwie szczęśliwą. Nie brakowało spojrzeń w oczy, które ich przyjaciele komentowali na Instagramie: "Ależ wy na siebie patrzycie!".

Wielki popis Maseraka i "spółki"

Na weselnym parkiecie u Darii Sytej i Igora Zagrobelnego nieziemski popis dali tancerze z "Tańca z Gwiazdami". Prym wiódł Rafał Maserak, ale wszystkie piękne gwiazdy tego programu - kobiety i męzczyźni - przygotowali dla przyjaciół prawdziwy pokaz. Jak oni wywijali śpiewając wielki hit Kayah i Gorana Bregowicza "Racja, brachu, wypijmy za to! Kto z nami nie wypije tego we dwa kije"!

Państwo młodzi polewali się szampanem, ale tego trunku nie zabrakło i dla gości. Wieczorem wszyscy zachwycali się pokazem sztucznych ogniwe wszystkich kolorach tęczy. Zobacz to w naszej galerii zdjęć!

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