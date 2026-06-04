Ralph Kaminski dopiekł Dodzie na żywo? Jedno zdanie w Opolu wywołało burzę

Relacje między Dodą a Ralphem Kaminskim od dłuższego czasu budzą emocje. Artyści niejednokrotnie wymieniali się publicznymi komentarzami, które były szeroko komentowane przez fanów i media. Choć oboje skupiają się przede wszystkim na swojej twórczości, co jakiś czas wracają spekulacje o napięciu między nimi. Niedawno nawet Doda spoliczkowała Ralpha. Tym razem oliwy do ognia dolało wydarzenie podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wystarczyło jedno zdanie!

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Podczas jednego z festiwalowych momentów Ralph Kaminski zwrócił się do publiczności, mówiąc:

"Królowa jest tylko jedna... oczywiście zaraz po Maryli Rodowicz" - powiedział Kaminski.

Kiedy kamery pokazały Dodę, popularna wokalistka najpierw zaprezentowała zdziwioną minę, ale na koniec się uśmiechnęła - znaczy, że okazała łaskę, jak na "królową" przystało. Na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, że był to jedynie żartobliwy komplement skierowany do legendarnej gwiazdy polskiej estrady. Jednak tu było drugie dno.

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Wielu fanów przypomniało sobie, że od lat to właśnie Doda bywa określana mianem "królowej polskiego show-biznesu". Nic więc dziwnego, że część osób mogła odebrać słowa Kaminskiego jako kolejną zaczepkę wymierzoną w wokalistkę. Ralph nie przepuścił więc okazji, by subtelnie nawiązać do wcześniejszych napięć.

Nie jest tajemnicą, że zarówno Doda, jak i Ralph Kaminski należą do najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny muzycznej. Każda ich wypowiedź błyskawicznie trafia na nagłówki portali plotkarskich, a fani analizują niemal każde słowo.

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