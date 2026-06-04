Zły omen na ślubie Darii Syty i Igora Grobelnego? Dla wielu to symbol żałoby

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-06-04 22:18

Ślub Darii Syty i Igora Grobelnego był bez wątpienia jednym z najgłośniejszych wydarzeń towarzyskich tego roku. Piękna ceremonia, tłum gwiazd i bajkowa oprawa zachwyciły gości. Jednak tuż po publikacji pierwszych zdjęć w sieci zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko przez kwiaty, które pojawiły się podczas uroczystości. To wyjątkowo niefortunny symbol.

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Dziś oczy całego show-biznesu zwrócone były na Darię Sytę i Igora Grobelnego. Zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w obecności rodziny, przyjaciół i wielu znanych osobistości. Na miejscu pojawiła się prawdziwa plejada gwiazd. Wśród gości znaleźli się między innymi Rafał Maserak, Olga Frycz z ukochanym, Tomasz Wolny, Patryk Vega, Zofia Zborowska i Andrzej Wrona, a także wielu przedstawicieli świata show-biznesu.

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Zły omen na ślubie Darii Syty i Igora Grobelnego? Dla wielu to symbol żałoby

Trzeba przyznać, że panna młoda wyglądała pięknie, a cała atmosfera była bardzo wzruszająca, to warto zwrócić uwagę na dekoracje kwiatowe.

Wśród kompozycji pojawiły się bowiem kalie - eleganckie kwiaty, które od lat budzą skrajne emocje. Dla jednych są symbolem klasy, luksusu i wyrafinowania. Dla innych mają jednak znacznie bardziej ponure skojarzenia!

W polskiej tradycji kalie przez lata często pojawiały się podczas ceremonii pogrzebowych oraz w wieńcach składanych na grobach. Właśnie dlatego część osób uważa, że nie powinny być wykorzystywane podczas ślubów!

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Dawne przesądy mówią o tym, że kalie na ślubie mogą zwiastować nieszczęście lub problemy w małżeństwie. Według ludowych wierzeń obecność tych kwiatów podczas ceremonii miała być bardzo złym omenem.

Inni stanowczo odrzucają jednak taką interpretację. Współczesna florystyka od dawna wykorzystuje kalie podczas ślubów i wesel, a ich znaczenie w wielu krajach jest wręcz przeciwne. Mają symbolizować bowiem czystość, oddanie i trwałą miłość.

Eksperci od dekoracji ślubnych od lat podkreślają, że kalie należą do najbardziej eleganckich kwiatów wykorzystywanych podczas luksusowych uroczystości i regularnie pojawiają się na weselach gwiazd na całym świecie.

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Daria Syta i Igor Grobelny wzięli dziś ślub. Suknia panny młodej wyglądała pięknie!
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