Gwiazda Polsatu już po ślubie! Fryzura Maffashion, tatuaże Vegi i tłum celebrytów. Na bogato!

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-06-04 20:07

To był jeden z najbardziej wyczekiwanych ślubów w świecie show-biznesu! Daria Syta i Igor Grobelny wzięli dziś ślub, a uroczystość przyciągnęła prawdziwą plejadę gwiazd. Na miejscu pojawili się znani aktorzy, sportowcy i influencerzy, a przed wejściem dało się zauważyć tłum fotoreporterów i fanów.

Maserak, Frycz, Vega i Wolny na jednym ślubie! Piękna ceremonia gwiazd

Daria Syta i Igor Grobelny od dłuższego czasu tworzą jedną z bardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Ona - tancerka znana z programów telewizyjnych i projektów scenicznych. On - reprezentant Polski w siatkówce, ceniony sportowiec i medalista międzynarodowych turniejów. Ich związek od początku wzbudzał zainteresowanie mediów, a fani z niecierpliwością czekali na ten wyjątkowy dzień. I wreszcie nadszedł - dziś para powiedziała sobie "tak" podczas uroczystej ceremonii w bajkowym ogrodzie!

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Zjawiskowa ceremonia i tłum gwiazd! Ten ślub przejdzie do historii

Ślub odbył się w eleganckiej, dopracowanej w każdym szczególe oprawie. Już od rana w okolicy miejsca ceremonii można było zauważyć wzmożony ruch i obecność wielu znanych twarzy z pierwszych stron gazet i ekranów telewizorów.

Na uroczystości pojawiła się prawdziwa śmietanka polskiego show-biznesu. Wśród gości zauważono między innymi Rafała Maseraka, który od lat związany jest ze światem tańca i programami rozrywkowymi. Obecna była również Olga Frycz wraz z Albertem Kosińskim.

Na liście gości nie zabrakło także przedstawicieli świata internetu i telewizji. Pojawili się Wojciech Kucina oraz Natsu, którzy od razu wzbudzili zainteresowanie swoją obecnością.

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Wśród zaproszonych znaleźli się również Tomasz Wolny oraz kontrowersyjny reżyser Patryk Vega wraz z małżonką. Ich obecność tylko podkreśliła, jak dużym wydarzeniem był ten ślub!

Nie zabrakło także świata sportu i tańca - na miejscu pojawiła się Zofia Zborowska z mężem, siatkarzem Andrzejem Wroną. Wśród gości dostrzeżono również znane tancerki - Izabelę Skierską oraz Lenkę Klimentovą, którego tego dnia "robiły" za druhny.

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Zobacz naszą galerię: Tłum gwiazd na ślubie Darii Syty

Tłum gwiazd na ślubie Darii Syty
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