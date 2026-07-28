Nie żyje 59-letni gwiazdor uwielbianego serialu! Zagrał w hitach kina europejskiego

Johannes Krisch należał do grona najbardziej cenionych austriackich aktorów charakterystycznych. Przez ponad 30 lat występował na scenie i przed kamerą, tworząc dziesiątki znanych ról. Choć polscy widzowie kojarzą go przede wszystkim z występu w serialu "Komisarz Reks", jego dorobek obejmował cenione europejskie produkcje filmowe i teatralne.

59-letni gwiazdor chorował na raka

Informację o śmierci gwiazdora "Komisarza Rexa" przekazał Theater in der Josefstadt, z którym był związany od lat. W opublikowanym oświadczeniu podkreślono, że wraz z jego odejściem austriacki teatr stracił jednego z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia. Wspominano jego niezwykłą autentyczność, ogromną wrażliwość i umiejętność całkowitego zanurzania się w odgrywane postacie.

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Przyczynę śmierci potwierdziła menedżerka aktora Daniela Fruhmann. W rozmowie z „BILD” ujawniła, że Johannes Krisch od dawna zmagał się z rakiem.

Johannes długo walczył z rakiem. Ostatnie pół roku było dla niego bardzo trudne, musiał zrobić sobie przerwę. Johannes był jednak wojownikiem i mimo tej strasznej choroby nigdy się nie poddał.

Kariera Johannes'a Krischa

Johannes Krisch zaczął od gry na deskach teatru. Był absolwentem prestiżowej szkoły aktorskiej Max Reinhardt Seminar w Wiedniu, a po studiach występował na najważniejszych austriackich scenach, w tym w słynnym Burgtheater. Dzięki temu zajęciu aktor zdobył uznanie krytyków.

Z czasem coraz częściej pojawiał się również na ekranie. Wystąpił w serialu "Komisarz Reks", ale także w wielu cenionych filmach. Jedną z najważniejszych kreacji stworzył w dramacie "Rewanż" w reżyserii Götza Spielmanna. Film zdobył międzynarodowe uznanie i otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego.

Gwiazda kina europejskiego

W kolejnych latach Krisch zagrał także w filmach "Labirynt kłamstw", "W ułamku sekundy" oraz "Ukryte życie" w reżyserii Terrence’a Malicka. Widzowie mogli oglądać go również w serialu "Wiedeńska krew", gdzie po raz kolejny udowodnił, że nawet drugoplanowym bohaterom potrafił nadać wyjątkową głębię.

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