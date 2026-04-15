Julia Wieniawa wbiła się w prześwitującą kieckę i wylał się hejt! "I jak tu potem nie wpaść w kompleksy"

Julia Wieniawa cała w kryształkach w półfinale "Mam Talent"

Za nami pierwszy półfinał aktualnego sezonu "Mam Talent". Uczestnicy programu prezentowali na scenie swoje niezwykłe umiejętności. Jurorzy i prezenterzy talent-show również zabłyśli. Tym razem wymyślnymi stylizacjami. Paulina Krupińska-Karpiel, nowa współprowadząca, postawiła na klasyczną elegancję. Czarna suknia do samej ziemi podkreśliła posągową urodę modelki.

Za to jej młodsza koleżanka z pracy postanowiła nieco zaszaleć. Julia Wieniawa od dawna lubi eksperymentować ze swoim stylem i nie boi się bardziej ryzykownych kreacji. Jeszcze przed startem odcinka z dumą pokazała swoim obserwującym kreację wieczoru. Piosenkarka od stóp do głów była odziana w prześwitującą sukienkę pokrytą błyszczącymi kryształkami. Pod siateczkowym materiałem przebijało czarne body.

Julka była wyraźnie zadowolona ze swojej stylizacji. Na Instagramie zamieściła nagranie oraz zdjęcia, na których można było podziwiać ją w całości. Gwiazdę aż rozpierała dobra energia! To, co przeczytała później w sieci było dla niej szokiem.

Julia Wieniawa zachwycona, a internauci wylewają wiadro hejtu

Nie wszyscy bowiem podzielali entuzjazm Wieniawy i rzucili się do klawiatury, by podzielić się swoją opinią. I nie szczędzili przy tym obrzydliwych wręcz słów! Część internautów twierdziło, że piosenkarka przybrała na wadze, "spasła się", a w tej sukience wygląda jak "salceson". Trudno uwierzyć, że takie komentarze padły pod adresem osoby wpisującą się swoją figurą w obecny kanon piękna, który i tak jest już bardzo surowy dla kobiet.

Kilka dni po półfinale "Mam Talent" Julia postanowiła odnieść się do internetowego szumu. Zamieściła na Instagramie kilka relacji. Na jednej z nich do swojego zdjęcia dodała podpis:

To ja czująca się SLAY w tej sukience.

Julia Wieniawa odpowiada hejterom

W kolejnej relacji wkleiła kilka z hejterskich komentarzy. Na koniec dodała, że kocha swoje ciało, a debili… „nie pozdrawia”. Do sprawy odniósł się również trener personalny Michał Szkwarła, który zwrócił uwagę na hejt pod filmikiem z Julią. Wrzucił również zdjęcia, na których można zobaczyć wysportowaną sylwetkę gwiazdy i zastanawia się, jaką sylwetkę ci hejterzy uważają w takim razie za odpowiednią.

Julia Wieniawa zamieściła pod jego nagraniem obszerny komentarz. Ze smutkiem zauważyła, że część komentarzy jest autorstwa kobiet, które przecież doskonale powinny wiedzieć, jak wiele czynników wpływa na wygląd kobiecego ciała.

I jak tu potem nie wpaść w kompleksy.. najgorsze jest to, że wiele z tych komentarzy napisały kobiety. Tak jakby nie wiedziały, że istnieje coś takiego jak HORMONY, które szczególnie w czasie dużego stresu płatają figle i np. zatrzymują wodę. Już nie mówiąc o tym, że można mieć różne przewlekłe problemy zdrowotne, które nie pomagają w utrzymaniu sylwetki społecznie uznanej za "idealną"… Nigdy nie uzbroję się w dystans do takich komentarzy. Zupełnie nie rozumiem jak można KOMUKOLWIEK napisać coś tak nieempatycznego. Ale cóż. Witamy w internecie, gdzie ludzie czują się bezkarni - napisała Wieniawa.

