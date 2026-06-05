Koniec poszukiwań 16-letniej Nadii z Bydgoszczy! Nowe informacje

D.P
2026-06-05 16:07

Koniec poszukiwań 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka zaginęła 24 maja i od tego czasu nie nawiązywała kontaktu z rodziną. W jej poszukiwania zaangażowali się policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście, którzy apelowali o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dziewczyny. W piątek, 5 czerwca, otrzymaliśmy informację, że 16-latka została odnaleziona. Informację tę potwierdziła rodzina nastolatki.

16-letnia Nadia odnalazła się

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Autor: BCZK/ Materiały prasowe

Koniec poszukiwań 16-letniej Nadii. Rodzina przekazała dobre wieści

16-letnia Nadia odnalazła się cała i zdrowa. Bliscy dziewczyny dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w poszukiwania nastolatki. Przypomnijmy, że dziewczyna wyszła z domu 24 maja około godziny 21:00 i od tamtej chwili nie było z nią kontaktu. Sprawę jej zaginięcia prowadzili policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście.

Komunikat z rysopisem 16-latki opublikowało Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Informacja o poszukiwaniach pojawiła się także na tablicach ITS na wybranych przystankach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Dzięki temu służby chciały dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców i zwiększyć szanse na szybkie odnalezienie Nadii.

Informację o odnalezieniu 16-letniej Nadii rodzina dziewczyny przekazała redakcji „Super Expressu” w dniu 5 czerwca 2026 roku.

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