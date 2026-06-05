Marcelina Zawadzka szaleje na plaży w samym bikini. Kuso odziana wskoczyła na motor!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-06-05 15:07

Gwiazda Polsatu jest już gotowa na sezon bikini. Marcelina Zawadzka podzieliła się z fanami serią zdjęć prosto z plaży. Piękna modelka pozuje w samym bikini i nawet kiepska pogoda nie popsuła jej humoru.

Marcelina Zawadzka szaleje na plaży. Nawet deszcz nie jest jej straszny

Marcelina Zawadzka pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jako modelka. Wygrana w konkursie Miss Polonia 2011 otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery. 37-latka zawsze zachwycała zjawiskową urodą oraz idealną sylwetką. W ciąży jej ciało się zmieniło. W październiku jej synek skończył roczek, a modelka już dawno pożegnała dodatkowe kilogramy.

Gwiazda Polsatu aktywnie działa w sieci. Na Instagramie obserwuje ją ponad 737 tysięcy osób, z którymi Marcelina Zawadzka chętnie dzieli się kadrami z życia zawodowego i prywatnego. W jej internetowym albumie nie brakuje też zdjęć i nagrań z synkiem oraz partnerem. Leonidas i Max Gloeckner towarzyszyli jej podczas niedawnej sesji zdjęciowej.

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Marcelina Zawadzka rozgrzewa w sieci. Co za figura!

Chociaż urocze kardy z ukochanymi mężczyznami rozczuliły internautów, ro Marcelina była prawdziwą gwiazdą postu. Odziana w bikini w modnym brązowym kolorze z uśmiechem szalała na plaży, a nawet wskoczyła na motocykl. Nie przeszkadzała jej nawet kiepska pogoda.

Wpadajcie zobaczyć zdjęcia. W deszczu też może być fajnie (szczególnie latem) - napisała w instagramowej relacji.

Zdjęcia Marceliny zachwyciły internautów, którzy nie szczędzą jej komplementów. 

Przepiękny klimat zdjęć! Wow;

Nie mogę się napatrzeć, przepiękna;

Urodzona modelka;

Jesteś przepiękna. Max to szczęściarz;

Nieprzyzwoicie piękna - piszą obserwujący. 

Nie można zaprzeczyć, że Marcelina Zawadzka może pochwalić się bardzo zgrabną figurą. I wcale się tego nie wstydzi. Piękna modelka chętnie podkreśla swoje wdzięki.

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Marcelina Zawadzka
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Marcelina Zawadzka