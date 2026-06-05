Marcelina Zawadzka szaleje na plaży w samym bikini. Kuso odziana wskoczyła na motor!

Marcelina Zawadzka szaleje na plaży. Nawet deszcz nie jest jej straszny

Marcelina Zawadzka pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jako modelka. Wygrana w konkursie Miss Polonia 2011 otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery. 37-latka zawsze zachwycała zjawiskową urodą oraz idealną sylwetką. W ciąży jej ciało się zmieniło. W październiku jej synek skończył roczek, a modelka już dawno pożegnała dodatkowe kilogramy.

Gwiazda Polsatu aktywnie działa w sieci. Na Instagramie obserwuje ją ponad 737 tysięcy osób, z którymi Marcelina Zawadzka chętnie dzieli się kadrami z życia zawodowego i prywatnego. W jej internetowym albumie nie brakuje też zdjęć i nagrań z synkiem oraz partnerem. Leonidas i Max Gloeckner towarzyszyli jej podczas niedawnej sesji zdjęciowej.

Zobacz również: Najpierw skąpe bikini, teraz seksowy top. Izabella Krzan błyszczy na planie "Azja Express"

Marcelina Zawadzka rozgrzewa w sieci. Co za figura!

Chociaż urocze kardy z ukochanymi mężczyznami rozczuliły internautów, ro Marcelina była prawdziwą gwiazdą postu. Odziana w bikini w modnym brązowym kolorze z uśmiechem szalała na plaży, a nawet wskoczyła na motocykl. Nie przeszkadzała jej nawet kiepska pogoda.

Wpadajcie zobaczyć zdjęcia. W deszczu też może być fajnie (szczególnie latem) - napisała w instagramowej relacji.

Zdjęcia Marceliny zachwyciły internautów, którzy nie szczędzą jej komplementów.

Przepiękny klimat zdjęć! Wow; Nie mogę się napatrzeć, przepiękna; Urodzona modelka; Jesteś przepiękna. Max to szczęściarz; Nieprzyzwoicie piękna - piszą obserwujący.

Nie można zaprzeczyć, że Marcelina Zawadzka może pochwalić się bardzo zgrabną figurą. I wcale się tego nie wstydzi. Piękna modelka chętnie podkreśla swoje wdzięki.

Zobacz również: Daria Syta w ultrakrótkiej mini podczas pierwszego tańca! Cudem uniknęła wstydliwej wpadki?!

23

Sonda Czy Marcelina Zawadzka to dobra prowadząca? Tak, jest boska! Nie, nie przemawia do mnie.