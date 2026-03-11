Piękna polska siatkarka zrzuciła marynarkę i zaskoczyła fanów. Ale ma ciało! Tylko spójrz

Paulina Damaske, grająca na pozycji przyjmującej, jest znana kibicom nie tylko z doskonałej gry i waleczności na boisku, ale także z aktywnej obecności w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie przyciąga uwagę ponad 30 tysięcy fanów, którzy śledzą zarówno jej sportowe poczynania, jak i fragmenty życia prywatnego. Tym razem siatkarka zaskoczyła wszystkich z okazji Dnia Kobiet i postanowiła podzielić się efektem profesjonalnej sesji zdjęciowej, która pokazała ją w zupełnie innym wydaniu!

Śliczna polska siatkarka w efektownej sesji! Te zdjęcia Pauliny Damaske powalają

Zachwyty nad Pauliną Damaske. "Zjawiskowo nie tylko na boisku"

Na opublikowanej fotografii Damaske pozuje w bieliźnie i zmysłowo zarzuconej na ramiona marynarce, spod której na pierwszy plan wybija się jej wysportowana sylwetka! "Zjawiskowo nie tylko na boisku" - zachwycają się fani, ale to nie wszystko. Siatkarka zdobyła się też na wyjątkowy opis.

"#JESTEŚSUPERPIĘKNA! Życzę wam dużo siły i wytrwałości w byciu sobą, bo wtedy dzieją się niesamowite rzeczy. A no i przy okazji - bądźcie czasami dla siebie miłe! (Jeśli zjesz całą czekoladę to Twój organizm tego potrzebował…)" - zwróciła się do wszystkich kobiet. Zareagowała m.in. jej koleżanka z reprezentacji - Magdalena Jurczyk!

"Czasami będę" - napisała środkowa w odpowiedzi na apel koleżanki o wyrozumiałość. Najnowszy post to nie pierwsza publikacja odważnych, ale gustownych zdjęć przez Damaske. Jej Instagram to dowód na to, że zawodniczka czuję się pewnie nie tylko na boisku, ale też przed obiektywem, chętnie pokazując fanom swoje inne oblicze. Więcej zdjęć ślicznej siatkarki znajdziesz w naszej galerii.