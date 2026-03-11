Marianna Schreiber w odważnym wydaniu na Dzień Mężczyzn. Rozpięła spodnie i została w samym staniku [ZDJĘCIE]

Bartosz Olszewski
2026-03-11 9:00

Marianna Schreiber znów przyciągnęła uwagę w mediach społecznościowych. Z okazji Dnia Mężczyzn opublikowała odważne zdjęcie, na którym pozuje w staniku i rozpiętych spodniach. Internauci szybko ruszyli do komentarzy, a pod wpisem pojawiła się lawina reakcji.

  • Marianna Schreiber opublikowała odważne zdjęcie z okazji Dnia Mężczyzn
  • Wymowne słowa w opisie wywołały falę komentarzy
  • Schreiber otrzymała wiele komplementów ze strony adresatów posta

Zmysłowe zdjęcie Marianny Schreiber na Dzień Mężczyzn

Freak-fighterka Marianna Schreiber lubi wzbudzać emocje w internecie i tym razem również jej się to udało. Z okazji Dnia Mężczyzn opublikowała na Instagramie zdjęcie w bardzo odważnym wydaniu. Na fotografii pozuje w samym staniku oraz rozpiętych spodniach, a całość utrzymana jest w czarno-białej stylistyce.

Marianna Schreiber zrzuciła swój szlafrok. Pokazała swoją formę przed walką. Zaprezentowała się w samej bieliźnie

Do fotografii dodała także specjalny wpis skierowany do mężczyzn. „Jak kobiety mogą nie kochać mężczyzn? Nie wiem. Ja Was kocham całym sercem. Wszystkiego Najlepszego w dniu Waszego Święta” – napisała na Instagramie.

Zobacz zdjęcia Marianny Schreiber w galerii poniżej!

Liczne komplementy dla Marianny Schreiber od mężczyzn

Post szybko przyciągnął uwagę internautów. W komentarzach pojawiło się wiele reakcji, szczególnie od mężczyzn, którzy nie kryli zachwytu nad zdjęciem oraz urodą Marianny Schreiber.

Internauci zostawiali liczne komplementy i emotikony, podkreślając, że fotografia jest bardzo odważna i robi duże wrażenie. Wpis w krótkim czasie zebrał sporą liczbę polubień i komentarzy.

Marianna Schreiber od dawna jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i regularnie dzieli się z fanami fragmentami swojego życia. Jej publikacje często wywołują dyskusje i niejednokrotnie stają się szeroko komentowane w sieci. Także te związane z jej walkami w klatce!

