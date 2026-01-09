Marianna Schreiber zrzuciła swój szlafrok. Pokazała swoją formę przed walką. Zaprezentowała się w samej bieliźnie

Marianna Schreiber wraca do klatki już w sobotę, 10 stycznia

Jej przeciwniczką będzie kontrowersyjna influencerka „Lasuczita”

Marianna Schreiber zrzuciła szlafrok przed walką i pokazała swoją aktualną formę!

Marianna Schreiber zrzuciła szlafrok i pokazała swoją formę

Marianna Schreiber doskonale wie, jak zrobić wokół siebie szum. Podczas ostatniego spotkania z mediami przed nadchodzącą galą freak fightową, żona polityka i aspirująca zawodniczka MMA znów znalazła się w centrum uwagi. W pewnym momencie Schreiber postanowiła udowodnić, że jej przygotowania nie poszły na marne.

Z pewnym uśmiechem na ustach zrzuciła szlafrok, prezentując fanom swoją imponującą sylwetkę. Trzeba przyznać, że forma zawodniczki robi wrażenie. Widać wyraźnie zarysowane mięśnie brzucha i efekty morderczych treningów, którym poddawała się w ostatnich tygodniach.

Czy ta imponująca dyspozycja fizyczna przełoży się na sukces w oktagonie już 10 stycznia w Puławach? O tym przekonamy się już niebawem, ale jedno jest pewne – Marianna wygrała już walkę o uwagę mediów.

Z kim walczy Marianna Schreiber?

Marianna Schreiber zawalczy na gali PRIME MMA 15 w Puławach. Jej przeciwniczką będzie kontrowersyjna influencerka i TikTokerka „Lasuczita”. W walce wieczoru gali Gabriel „Arab” Al-Sulwi zmierzy się z Kamilem „Taazym” Mataczyńskim.

W klatce wystąpią także m.in. Jacek „Muran” Murański, partner Marianny Schreiber Piotr Korczarowski, kontrowersjny hejter z platformy X „PapjeżPolak” czy polaryzujący lewicowy aktywista Jaś Kapela.