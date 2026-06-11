Morawiecki szuka 11 „wspaniałych”, można wygrać wspólną pizzę! W tle Mundial

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-06-11 19:44

Były premier Mateusz Morawiecki właśnie ogłosił nietypową akcję dla wszystkich kibiców! Szuka 11 osób, którym postawi pizzę i być może wspólne oglądanie finału Mundialu. Co trzeba zrobić, żeby mieć szansę na takie spotkanie?

Mateusz Morawiecki
Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express
  • Były premier Mateusz Morawiecki zorganizował akcję związaną z nadchodzącym Mundialem. Zaprasza internautów do typowania wyników meczów na specjalnie przygotowanej stronie internetowej.
  • Nagrodą w akcji Morawieckiego jest pizza dla 11 najlepszych kibiców, z możliwością wspólnego oglądania finału Mundialu.
  • Morawiecki ogłosił akcję na Twitterze, podając swój własny typ na mecz otwarcia (Meksyk-RPA 3:1), co spotkało się z odzewem internautów.

W czwartek 11 czerwca o 21:00 czasu polskiego odbędzie się mecz otwarcia Mundialu, podczas którego zmierzą się reprezentacje Meksyku i Republiki Południowej Afryki. To początek piłkarskich emocji, które potrwają do 19 lipca. Ten czas to wielka gratka dla wszystkich fanów futbolu, których czeka wiele emocji. Jak widać, do tych zalicza się także były premier Mateusz Morawiecki, który postanowił ruszyć z niespotykaną akcją.

Mateusz Morawiecki stawia pizzę

Polityk umieścił na swoim profilu na Twitterze post, w którym tłumaczy wszystkie szczegóły przedsięwzięcia. Zaprasza do typowania wyników poszczególnych meczy na specjalnie przygotowanej stronie internetowej i wpisywania swoich typów w komentarzach.

Będę zaglądał do Waszych typów, bo stawka jest naprawdę smaczna: 11 najlepszych kibiców zapraszam na pizzę! Może uda obejrzeć się razem finał Mundialu. Pokażmy, że Polacy znają się na piłce nie tylko przy grillu i przed telewizorem. Czekam na Wasze typy! - napisał.

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Przy okazji dodał grafikę, na której widać, że według niego starcie Meksyk-RPA zakończy się wynikiem 3:1. W zabawie wziął udział między innymi Łukasz Schreiber z PiS, który obstawia 2:0 dla Meksyku. Nie zabrakło także komentarzyk od innych internautów, z których zdecydowana większość jest przekonana o zwycięstwie meksykańskiej drużyny. Widać, że Mateusz Morawiecki doskonale wie, jak trafić do kibiców! kto wie, może za jakiś czas pochwali się wielkim finałem swojej akcji.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Mateusz Morawiecki:

W takich warunkach mieszka Mateusz Morawiecki
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MUNDIAL
MATEUSZ MORAWIECKI