Meksyk mobilizuje gigantyczne siły na Mundial 2026. Tak będą dbać o bezpieczeństwo

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-11 16:27

To będą najdroższe i największe mistrzostwa świata w historii. Już w czwartkowy wieczór w Mexico City na Estadio Azteca wszystko się zacznie. Meksyk przygotowuje się do organizacji turnieju z rozmachem, jakiego dotąd nie widziano. Władze zapowiedziały wysłanie niemal 100 tysięcy funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kibiców, drużyn i infrastruktury turniejowej.

Policja w Meksyku
Autor: Gerardo Vieyra/ East News

Do zabezpieczenia mundialu oddelegowanych ma zostać około 20 tysięcy żołnierzy i członków Gwardii Narodowej, 55 tysięcy policjantów oraz tysiące pracowników prywatnych firm ochroniarskich. Łącznie daje to ponad 99 tysięcy osób zaangażowanych w ochronę turnieju.

Tak duża mobilizacja ma związek z napiętą sytuacją bezpieczeństwa w kraju po śmierci Nemesio „El Mencho” Oseguery – przywódcy Kartelu Jalisco Nueva Generación. Jego zabicie w lutym podczas federalnej operacji wywołało falę przemocy i działań odwetowych w różnych częściach Meksyku, szczególnie w stanie Jalisco.

ZOBACZ TEŻ: Donald Trump podjął nagłą decyzję w sprawie mundialu. To już nieodwołalne

To właśnie Guadalajara, stolica tego regionu, będzie jednym z głównych gospodarzy mundialu i przyjmie cztery spotkania turnieju. Oprócz niej mecze odbędą się także w Mexico City i Monterrey. Szczególne znaczenie ma stadion Azteca w stolicy kraju, gdzie 11 czerwca zaplanowano mecz otwarcia mistrzostw świata.

TOMASZEWSKI OSTRO O LEWANDOWSKIM

Za koordynację działań odpowiada specjalne centrum bezpieczeństwa kierowane przez generała Romana Villalvazo Barriosa. Meksyk współpracuje przy tym ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, czyli pozostałymi gospodarzami Mundialu 2026.

Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum zapewniła, że kibice mogą czuć się bezpiecznie, a państwo wdroży wszystkie niezbędne środki ochrony. Podobne stanowisko zajął prezydent FIFA Gianni Infantino, który stwierdził, że jest spokojny o organizację turnieju w Meksyku.

Liczba funkcjonariuszy zaangażowanych w zabezpieczenie mundialu będzie większa... niż liczebność armii wielu europejskich państw (a kiedyś przecież żartowano, że Pep Guardiola jednego lata zainwestował więcej w obronę niż Bośnia i Hercegowina). To pokazuje, jak poważnie Meksyk traktuje kwestie bezpieczeństwa przed jednym z największych wydarzeń sportowych świata.

ZOBACZ TEŻ: Ekstraklasa podała terminarz na sezon 2026/27! Szykują się wielkie hity, sprawdź z kim gra twój klub

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MUNDIAL 2026
MUNDIAL