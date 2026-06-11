Meksyk mobilizuje gigantyczne siły na Mundial 2026. Tak będą dbać o bezpieczeństwo

Do zabezpieczenia mundialu oddelegowanych ma zostać około 20 tysięcy żołnierzy i członków Gwardii Narodowej, 55 tysięcy policjantów oraz tysiące pracowników prywatnych firm ochroniarskich. Łącznie daje to ponad 99 tysięcy osób zaangażowanych w ochronę turnieju.

Tak duża mobilizacja ma związek z napiętą sytuacją bezpieczeństwa w kraju po śmierci Nemesio „El Mencho” Oseguery – przywódcy Kartelu Jalisco Nueva Generación. Jego zabicie w lutym podczas federalnej operacji wywołało falę przemocy i działań odwetowych w różnych częściach Meksyku, szczególnie w stanie Jalisco.

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To właśnie Guadalajara, stolica tego regionu, będzie jednym z głównych gospodarzy mundialu i przyjmie cztery spotkania turnieju. Oprócz niej mecze odbędą się także w Mexico City i Monterrey. Szczególne znaczenie ma stadion Azteca w stolicy kraju, gdzie 11 czerwca zaplanowano mecz otwarcia mistrzostw świata.

TOMASZEWSKI OSTRO O LEWANDOWSKIM

Za koordynację działań odpowiada specjalne centrum bezpieczeństwa kierowane przez generała Romana Villalvazo Barriosa. Meksyk współpracuje przy tym ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, czyli pozostałymi gospodarzami Mundialu 2026.

Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum zapewniła, że kibice mogą czuć się bezpiecznie, a państwo wdroży wszystkie niezbędne środki ochrony. Podobne stanowisko zajął prezydent FIFA Gianni Infantino, który stwierdził, że jest spokojny o organizację turnieju w Meksyku.

Liczba funkcjonariuszy zaangażowanych w zabezpieczenie mundialu będzie większa... niż liczebność armii wielu europejskich państw (a kiedyś przecież żartowano, że Pep Guardiola jednego lata zainwestował więcej w obronę niż Bośnia i Hercegowina). To pokazuje, jak poważnie Meksyk traktuje kwestie bezpieczeństwa przed jednym z największych wydarzeń sportowych świata.

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