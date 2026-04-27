Wzruszające sceny po akcji Łatwoganga. Lewandowski obiecał to od razu

Choć rekordowy stream Łatwoganga już się zakończył, emocje wokół całej akcji wciąż są żywe. Charytatywna transmisja, z której środki trafiły do Fundacja Cancer Fighters, zapisała się w historii internetu, jednocząc miliony osób wokół wsparcia dzieci zmagających się z chorobami nowotworowymi. Jedną z najważniejszych postaci tego przedsięwzięcia stała się Maja – dziewczynka, która swoim doświadczeniem i siłą wzruszyła Polaków.

To właśnie ona współtworzyła emocjonalny utwór z Bedoes. „Diss na raka” urósł do rangi symbolu całej akcji i stał się bezpośrednią inspiracją dla Łatwoganga do organizacji rekordowego live’a charytatywnego. Piosenka, pełna emocji i nadziei, pokazała szerokiej publiczności codzienność małych bohaterów, którzy każdego dnia walczą o zdrowie i życie.

Podczas transmisji nie brakowało momentów pełnych wzruszeń. Tak jak pisaliśmy – koniec streama to nie jest koniec akcji i pięknych gestów. W rozmowie z TVP Info Maja została zapytana, z którym piłkarzem najchętniej wyszłaby na murawę. Bez chwili wahania wskazała jedno nazwisko: Z Robertem Lewandowskim.

W komentarzu zostawił krótką, ale znaczącą wiadomość: – Maja, załatwione – napisał napastnik Barcelony.