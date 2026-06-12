O kobietach urodzonych tego dnia mówi się, że są rozrzutne i zapatrzone w siebie. Ciężko z nimi wytrzymać. Osobowość a dzień urodzenia

Astrologia ujawnia, że nie tylko znak zodiaku, ale także dzień tygodnia narodzin, może kluczowo wpływać na Twoją osobowość i temperament.

Kobiety urodzone w piątek, pod patronatem Wenus, bywają opisywane jako egocentryczne i rozrzutne, ale też pewne siebie i nastawione na sukces.

Czy te kontrowersyjne cechy pasują do Ciebie lub Twoich bliskich? Sprawdź, co dzień Twoich urodzin naprawdę mówi o Twoim charakterze!

Mówi się, że kobiety urodzone tego dnia są rozrzutne i egocentryczne. Ciężko z nimi wytrzymać

Wiele mówi się o tym, że data urodzenia ma wpływ na szereg cech osobowości i umiejętności człowieka. Astrologia wytyczyła dwanaście znaków zodiaku i przypisała im konkretne cechy, którymi można opisać osoby urodzone pod ich patronatem. Ta teoria zakłada, że położenie planet w momencie naszych narodzin ma wpływ na naszą osobowość, temperament i predyspozycje. Jednak astrolodzy uważają, że nie tylko sama data urodzenia ma wpływ na to, jakimi osobami jesteśmy. Tu spore znaczenie ma także dzień tygodnia, w którym przyszliśmy na świat. To czy urodziliśmy się w poniedziałek lub w wtorek nie pozostaje obojętne w kształtowaniu naszej osobowości. Planety patronujące poszczególnym dniom tygodnia, obdarowały osoby w nich urodzone niepowtarzalnymi cechami. I właśnie zgodnie z tymi założeniami osobom urodzonym w piątek przypisuje się niezbyt pochlebne cechy osobowości. Mówi się, że kobiety, które urodziły się w piątek i w życiu patronuje im planeta Wenus należą do osób o skłonnościach egocentrycznych. Chcą by wszystko kręciło się wokół nich. Co więcej - są raczej rozrzutne i lubią mieć najlepsze rzeczy dla siebie. Co jeszcze zdradza astrologia o osobach urodzonych w piątek?

Dzień urodzenia a osobowość. Jakie są osoby urodzone w piątek?

Osoba urodzona w piątek ma raczej frywolny charakter. Zna swoją wartość, jest pewna siebie i lubi rywalizować. Nastawiona na osiąganie sukcesów i uznania społecznego. Jest osobą zadbaną, schludną, lubiącą się dobrze ubrać. Interesuje się sztuką i ceni sobie muzykę, taniec i śpiew. Ci, którzy przyszli na świat w piątek znajdują się pod wpływem Wenus.

Dzień tygodnia narodzin a osobowość

A jakie cechy osobowości są przypisywane osobom urodzonym w pozostałe dni tygodnia?

Poniedziałek: Intuicja, Kreatywność, ambicja, pewność siebie.

Wtorek: Energia, odwaga, ambicja, determinacja, niezależność.

Środa: Inteligencja, komunikatywność, ciekawość świata, elokwencja.

Czwartek: Optymizm, hojność, odpowiedzialność, duchowość.

Sobota: Pracowitość, odpowiedzialność, niezależność, wytrwałość.

Niedziela: Optymizm, radość, kreatywność, charyzma.

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Wielki quiz o znakach zodiaku. Odpowiedz na te pytania, a my zgadniemy, jakim znakiem zodiaku jesteś Pytanie 1 z 10 Jaka cecha charakteru najlepiej do Ciebie pasuje? Konsekwencja Emocjonalność Przebojowość Komunikatywność Następne pytanie