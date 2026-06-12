O kobietach urodzonych tego dnia mówi się, że są rozrzutne i zapatrzone w siebie. Ciężko z nimi wytrzymać. Osobowość a dzień urodzenia

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-06-12 5:20

Astrologia od wieków przypisuje cechy osobowości nie tylko znakom zodiaku, ale także dniom tygodnia, w których przyszliśmy na świat. Według tych teorii, kobiety urodzone w tym konkretny dniu tygodnia bywają opisywane w dość niepochlebny sposób: mówi się, że są rozrzutne, egocentryczne, a nawet, że ciężko z nimi wytrzymać. Czy patronująca im Wenus rzeczywiście obdarza je takimi cechami?

Kobiety urodzone tego dnia są egocentryczne
Autor: Shutterstock
  • Astrologia ujawnia, że nie tylko znak zodiaku, ale także dzień tygodnia narodzin, może kluczowo wpływać na Twoją osobowość i temperament.
  • Kobiety urodzone w piątek, pod patronatem Wenus, bywają opisywane jako egocentryczne i rozrzutne, ale też pewne siebie i nastawione na sukces.
  • Czy te kontrowersyjne cechy pasują do Ciebie lub Twoich bliskich? Sprawdź, co dzień Twoich urodzin naprawdę mówi o Twoim charakterze!

Mówi się, że kobiety urodzone tego dnia są rozrzutne i egocentryczne. Ciężko z nimi wytrzymać

Wiele mówi się o tym, że data urodzenia ma wpływ na szereg cech osobowości i umiejętności człowieka. Astrologia wytyczyła dwanaście znaków zodiaku i przypisała im konkretne cechy, którymi można opisać osoby urodzone pod ich patronatem. Ta teoria zakłada, że położenie planet w momencie naszych narodzin ma wpływ na naszą osobowość, temperament i predyspozycje. Jednak astrolodzy uważają, że nie tylko sama data urodzenia ma wpływ na to, jakimi osobami jesteśmy. Tu spore znaczenie ma także dzień tygodnia, w którym przyszliśmy na świat. To czy urodziliśmy się w poniedziałek lub w wtorek nie pozostaje obojętne w kształtowaniu naszej osobowości. Planety patronujące poszczególnym dniom tygodnia, obdarowały osoby w nich urodzone niepowtarzalnymi cechami. I właśnie zgodnie z tymi założeniami osobom urodzonym w piątek przypisuje się niezbyt pochlebne cechy osobowości. Mówi się, że kobiety, które urodziły się w piątek i w życiu patronuje im planeta Wenus należą do osób o skłonnościach egocentrycznych. Chcą by wszystko kręciło się wokół nich. Co więcej - są raczej rozrzutne i lubią mieć najlepsze rzeczy dla siebie. Co jeszcze zdradza astrologia o osobach urodzonych w piątek?

Dzień urodzenia a osobowość. Jakie są osoby urodzone w piątek?

Osoba urodzona w piątek ma raczej frywolny charakter. Zna swoją wartość, jest pewna siebie i lubi rywalizować. Nastawiona na osiąganie sukcesów i uznania społecznego. Jest osobą zadbaną, schludną, lubiącą się dobrze ubrać. Interesuje się sztuką i ceni sobie muzykę, taniec i śpiew. Ci, którzy przyszli na świat w piątek znajdują się pod wpływem Wenus.

Dzień tygodnia narodzin a osobowość

A jakie cechy osobowości są przypisywane osobom urodzonym w pozostałe dni tygodnia?

  • Poniedziałek: Intuicja, Kreatywność, ambicja, pewność siebie.
  • Wtorek: Energia, odwaga, ambicja, determinacja, niezależność.
  • Środa: Inteligencja, komunikatywność, ciekawość świata, elokwencja.
  • Czwartek: Optymizm, hojność, odpowiedzialność, duchowość.
  • Sobota: Pracowitość, odpowiedzialność, niezależność, wytrwałość.
  • Niedziela: Optymizm, radość, kreatywność, charyzma.

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