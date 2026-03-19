Psycholodzy wskazali, że osoby urodzone tego dnia tygodnia są wybitnie inteligentne. Ich mądrość rozkwita niczym wstające zza horyzontu słońce. Sprawdź, czy to o Tobie

Nie tylko data, ale i dzień urodzenia mają ogromny wpływ na charakter i umiejętności człowieka. To, czy przyszliśmy na świat w poniedziałek, czy piątek odgrywa dość sporą rolę w kształtowaniu naszej osobowości.

Co mówi o Tobie dzień urodzenia?

Astrologia i numerologia przekonują, że osobowość człowieka tak naprawdę jest uzależniona od daty jego urodzenia, a także dnia tygodnia, czy godziny, w której przyszedł na świat. To zasługa planety, która patronowała w tym dniu. Astrolodzy nie mają wątpliwości, że osoby, które urodziły się w tym dniu, są wyjątkowe, a los obdarzył ich szczególnymi cechami. To ludzie o ponadprzeciętnej inteligencji, którą potrafią sprytnie wykorzystywać w swoim życiu. Wyróżniają się czujnym i niezwykle bystrym umysłem, który nigdy ich nie zawodzi. Myślą szybko i logicznie. W dosłownie kilka chwil potrafią przekalkulować, czy coś jest dla nich opłacalne. Chodzi o osoby urodzone w środę, które znajdują się pod wpływem Merkurego.

Dzień urodzenia a osobowość. Jakie cechy mają urodzeni w środę?

Osoby urodzone w środę oprócz niebywałej inteligencji, mogą poszczycić się również dobrym zmysłem w biznesie. Są aktywne, wszechstronne, znają się na handlu, dzięki czemu z łatwością osiągają liczne sukcesy zawodowe. Bardzo lubią zdobywać nową wiedzę i są dobrymi mówcami. Znają odpowiedź na każde pytanie, a jeśli nie, to zaraz je odnajdą. Jednak urodzeni w środę mają niezwykle ciężki charakter. To ludzie nerwowi, którym ciężko jest znaleźć sobie miejsce. Łatwo wyprowadzić ich z równowagi. Warto wspomnieć, że osoby urodzone w środę mają w sobie też ogromne pokłady empatii. Ich ciężki charakter nie przeszkadza w byciu doskonałymi słuchaczami oraz przyjaciółmi. Potrafią świetnie połączyć wiedzę z intuicją.