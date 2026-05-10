Pyszne.pl prezentuje nową kampanię z udziałem Xaviego Simonsa i Clarence’a Seedorfa

Kampania pokazuje, że meczowy wieczór to nie tylko sam futbol, ale też wszystkie rytuały wokół niego: przygotowania do pierwszego gwizdka, rozmowy ze znajomymi, zamawianie jedzenia, a w końcu wspólne oglądanie. Pyszne.pl podkreśla, że to właśnie te momenty budują atmosferę kibicowania.

Od stadionowego tunelu po kanapę przed meczem

Kolekcja dresów przygotowana we współpracy z Filling Pieces nawiązuje do estetyki piłkarskich wieczorów oraz stylu, który od dekad towarzyszy zawodnikom i kibicom. Inspiracją były zarówno klasyczne dresy reprezentacji i klubów piłkarskich z lat 70. i 80., jak i współczesna kultura „tunnel fit”, czyli stylizacji prezentowanych przez zawodników podczas wejścia na stadion.

Limitowany model występuje w dwóch wersjach kolorystycznych – charcoal grey oraz latte. Projekt uzupełniają subtelne pomarańczowe detale nawiązujące do identyfikacji wizualnej Pyszne.pl.

Xavi Simons, reprezentant Holandii i pomocnik Tottenhamu Hotspur, występuje w kampanii razem z Clarence’em Seedorfem – piłkarską legendą reprezentacji Holandii i byłym pomocnikiem m.in. AC Milan oraz Realu Madryt.

– Media społecznościowe sprawiły, że zawodnicy mogą bardziej wyrażać siebie poprzez styl i sposób ubierania się. Widać coraz więcej eksperymentów i współprac ze światem mody. To już nie tylko klubowe stroje – indywidualny styl stał się częścią piłkarskiej kultury – mówi Xavi Simons.

– Futbol zawsze był czymś więcej niż samą grą. To także tożsamość, kultura i sposób wyrażania siebie. Kiedy grałem, dres był symbolem przynależności i wspólnoty między zawodnikami. Dziś jego znaczenie ewoluuje, ale nadal pozostaje ważnym elementem piłkarskiej kultury. Z dumą obserwuję, jak futbol nadal wpływa na kulturę i inspiruje kolejne pokolenie do wyrażania siebie poprzez ten sport – dodaje Clarence Seedorf.

Piłka nożna od zawsze buduje więzi między pokoleniami

Współpraca nawiązuje także do prywatnej relacji zawodników i ich wspólnych surinamskich korzeni.

– To dla mnie wyjątkowe doświadczenie pracować z Clarence’em przy tym projekcie. Dorastając, często słyszałem o nim w domu – nasze rodziny pochodzą z Surinamu, więc od zawsze był dla mnie ważną inspiracją. Oglądanie jego występów na największych stadionach i sukcesów w Lidze Mistrzów UEFA motywowało mnie do rozwijania własnej kariery – komentuje Simons.

Piłkarz zwraca uwagę, że współczesne kibicowanie to coś więcej niż sam mecz.

– Dzień meczu to nie tylko to, co dzieje się na boisku. To także przygotowania, wspólne przeżywanie emocji i sposób, w jaki spędzasz ten czas z bliskimi. Właśnie wtedy najbardziej czuć atmosferę futbolu – dodaje Simons.

Kampania pokazuje również różnice pokoleniowe w przeżywaniu piłkarskich emocji. Simons opowiada m.in. o regularnych rozmowach z rodziną przed spotkaniami, a Seedorf wspomina, jak ważne było dla niego odpowiednie nastawienie przed wyjściem na boisko.

– Dziś zawodnicy mają znacznie bliższy kontakt z kibicami niż kiedyś. Technologia sprawia, że ta relacja jest bardziej bezpośrednia i autentyczna. To jedna z największych zmian, jakie obserwuję we współczesnym futbolu – mówi Clarence Seedorf.

Jako dumny partner UEFA, Pyszne.pl chce być częścią piłkarskich emocji przeżywanych przez kibiców – nie tylko poprzez elementy futbolowego stylu, ale także to, co od lat towarzyszy wspólnemu oglądaniu spotkań: dobre jedzenie zamawiane na meczowy wieczór.