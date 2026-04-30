W latach 80. to imię było prawdziwym hitem. W 2025 roku nazwano tak zaledwie 76 dziewczynek

Mimo wielkiego powrotu imion z przeszłości, ta konkretna propozycja dla dziewczynek zupełnie przestała interesować współczesnych rodziców.

Obecnie w Polsce żyje ponad pół miliona kobiet noszących to imię, jednak statystyki z ostatnich lat pokazują drastyczny spadek jego nadawania.

Warto poznać fascynującą historię, greckie korzenie oraz wyjątkowe znaczenie ukryte za tą formą.

Mowa o imieniu Agnieszka, którego rodowód sięga jeszcze epoki starożytnej. W naszym kraju to absolutna czołówka zestawień wszech czasów, ponieważ nosi je łącznie przeszło 500 tysięcy obywatelek. Choć w latach osiemdziesiątych oraz na początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku biło ono prawdziwe rekordy popularności, dzisiaj ojcowie i matki niemal całkowicie o nim zapomnieli.

Pochodzenie i znaczenie imienia Agnieszka

Słowo to wywodzi się bezpośrednio z języka greckiego, gdzie termin hagnós tłumaczono jako „czysty”, „święty” oraz „niewinny”. Na polskie ziemie dotarło za sprawą łacińskiej formy Agnes, a jego błyskawiczna kariera wiązała się z dawnym kultem religijnym. Kluczową rolę odegrała tu żyjąca w trzecim wieku rzymska męczennica, święta Agnieszka, uosabiająca absolutną czystość i wierność chrześcijańskim ideałom. Właśnie dzięki niej imię zyskało wielki rozgłos na całym Starym Kontynencie. Samą Agnieszkę określa się powszechnie jako osobę czystą duchowo, łagodną i dobrą. W dzisiejszych czasach kobietom o tym imieniu przypisuje się również ogromną wrażliwość, silną empatię i dużą pewność siebie.

Agnieszka traci na popularności. Ile dziewczynek otrzymało to imię w 2025 roku?

Ta propozycja o głębokim religijnym i historycznym rodowodzie przez dziesięciolecia zajmowała ważne miejsce w polskiej tradycji. Szczyt jej świetności przypadł na drugą połowę dwudziestego stulecia, a w szczególności na dekady lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych oraz sam początek dziewięćdziesiątych. W tamtym czasie była to jedna z najczęstszych decyzji rodziców, dlatego dziś to właśnie wśród milenialsów (osób urodzonych między 1981 a 1996 rokiem) spotkamy najwięcej kobiet o tym imieniu. Państwowy rejestr PESEL wskazuje, że nazywa się tak 544 968 Polki, co daje Agnieszce wysokie, piąte miejsce w ogólnokrajowym rankingu żeńskich imion. Mimo to najnowsze trendy są dla niej bezlitosne. W 2025 roku zarejestrowano zaledwie 76 takich przypadków na porodówkach. Patrząc z perspektywy ostatniej dekady, najlepszy wynik odnotowano w 2016 roku, gdy imię to otrzymały 283 nowo narodzone dziewczynki.

11