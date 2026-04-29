Opisała, czego doświadcza człowiek w chwili śmierci. To dosłownie mrozi krew w żyłach. „Czekają ci, którzy odeszli wcześniej”

Katarzyna Ballou, ekspertka od duchowości, opisała pięć etapów, przez które przechodzi człowiek w chwili śmierci.

Wnioski oparła na relacjach osób, które doświadczyły śmierci klinicznej, podkreślając spójność tych przeżyć.

Chcesz poznać, co dzieje się z człowiekiem w obliczu śmierci i jak ciało przygotowuje się na odejście?

Opisała, czego doświadcza człowiek w chwili śmierci

Choć dla większości osób temat śmierci jest mocno przerażający i na samą myśl przechodzą ich ciarki, to jednak mimo strachu jest on poniekąd fascynujący. Dzieje się tak, gdyż wiele osób zastanawia się jak wygląda ten moment i co dzieje się z duszą po śmierci. Niektórzy chcą wierzyć, że bliska nam osoba, która odeszła, jest po prostu szczęśliwsza po tej drugiej stronie, a tylko nam pozostał smutek i żal. Często pojawia się pytanie, co czuje człowiek w momencie śmierci i co widzi. Oczywiście każda wiara ma swoje tezy na ten temat - na przykład katolicy wierzą, że duszą po śmierci trafia do nieba, piekła lub czyśćca, natomiast w hinduizmie wierzą w reinkarnację. Temat śmierci postanowiła przybliżyć sowim obserwatorom w mediach społecznościowych ekspertka od duchowości i energii, Katarzyna Ballou. Na jednym ze swoich postów na Instagramie wymieniła pięć etapów, przez które przechodzi człowiek w chwili śmierci.

Relacje z NDE (Near Death Experiences) rzucają zupełnie nowe światło na naszą egzystencję

- pisze w swoim poście.

Co czuje człowiek, gdy umiera? Etapy umierania

Śmierć bliskiej osoby jest jednym z najbardziej traumatycznych wydarzeń w życiu człowieka. Wówczas zastanawiamy się, co czuła tuż przed śmiercią, czy czuła ból, smutek, a może była spokojna i pogodzona ze swoim odejściem? Prawda jest taka, że ciało umierającej osoby przygotowuje ją na odejście. Wysyła jednoznaczne sygnały, że nadchodzi koniec. Wówczas ma ona czas na przygotowanie się do tego i pożegnanie z bliskimi. A co dzieje się potem? Co czuje człowiek, gdy umiera? Katarzyna Ballou wymieniła pięć etapów, których doświadcza umierająca osoba. Swoje wnioski oparła o relacje osób, które przeszły śmierć kliniczną.

Wyjście z ciała (OBE). Czujesz nagłą lekkość i brak bólu. Często widzisz siebie z góry, zachowując pełną świadomość tego, co dzieje się wokół. Przegląd życia (Life Review). Widzisz swoje życie nie jak film, ale jako ciąg odczuć. Czujesz emocje, które Twoje czyny wywołały u innych ludzi. To lekcja empatii, nie sąd. Spotkanie z bliskimi. Na progu czekają na Ciebie ci, którzy odeszli wcześniej. Nie są to duchy, ale „świetliste istoty”, od których bije niesamowita znajomość i ciepło. Przejście przez tunel/przestrzeń. Ruch w stronę światła, które nie razi, ale przyciąga. To moment przejścia do innego wymiaru istnienia. Bezwarunkowa miłość. To moment, który zmienia wszystkich. Zalewa Cię fala pokoju i akceptacji tak potężna, że ziemskie problemy przestają mieć jakiekolwiek znaczenie.

- wymienia ekspertka od duchowości.

Ci, którzy wrócili, mówią jedno: ziemskie troski, pieniądze i status znikają. Zostaje tylko to, jak traktowaliśmy innych i siebie. Miliony relacji osób, które przeżyły śmierć kliniczną (NDE), są uderzająco spójne.

- dodała.

Tak zachowuje się ciało człowieka tuż przed śmiercią

Istnieje kilka charakterystycznych sygnałów, które wskazują, że człowiek niedługo umrze. Zalicza się do nich zarówno zmiany zachodzące w ciele umierającego, takie jak: skóra przybiera niebieskawy odcień, traci elastyczność i jest woskowa, policzki zapadają się, a nos staje się spiczasty. Człowiek na 48 godzin przed śmiercią traci apetyt, zaczyna płytko oddychać i więcej śpi. Dochodzi do zmian w świadomości takiej osoby - sprawia wrażenie nieobecnej myślami oraz zawiesza wzrok. Często umierający wspominają wydarzenia z przeszłości, dalekich krewnych i dawnych przyjaciół.

