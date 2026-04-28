Kiedyś nosili je królowie i wojownicy. Dziś to męskie imię nadawane jest w Polsce bardzo rzadko

Tradycyjne imiona znów wracają do łask, jednak nie wszystkie cieszą się równą popularnością.

To imię, kojarzone z królewskimi rodami jest w Polsce rzadkie.

Sprawdź, skąd pochodzi i jakie znaczenie ma ta szlachetna forma.

Chodzi o imię Ludwik. Kojarzy się ze szlachectwem, siłą i potęgą, ma niezwykle bogatą historię i wielkie tradycje, a mimo to współcześni rodzice niechętnie nazywają w ten sposób swoich synów.

Imię Ludwik - co oznacza i skąd pochodzi ta forma?

Pochodzenie imienia Ludwik jest związane z językiem germańskim. Stanowi ono ewolucję starogermańskiego Hludwig, które z kolei wywodzi się od francuskiego Chlodwig. Jego budowa opiera się na dwóch elementach. Cząstka "hlud" (bądź "chlod") tłumaczy się jako "rozgłos", "chwałę" lub "sławę". Natomiast "wig" oznacza "bitwę" i "walkę". Można więc przyjąć, że Ludwik to "sławny wojownik", "waleczny i sławny" czy po prostu "sławny w boju".

Znaczenie to doskonale wpisuje się w życiorysy znanych postaci z kart historii – dowódców, władców i wielkich reformatorów. Ludwik to imię głęboko zakorzenione w europejskich, a szczególnie francuskich dziejach. Na tronie Francji zasiadało aż osiemnastu Ludwików. Pierwszym był król Franków Chlodwig I, a najsłynniejszym z pewnością Ludwik XIV, znany jako Król Słońce. Monarchowie noszący to imię rządzili też na Węgrzech, Sycylii czy w Bawarii. Z perspektywy historii Polski warto wspomnieć o Ludwiku Węgierskim (zwanym Wielkim lub Andegaweńskim), który w latach 1370–1382 sprawował władzę nad Wisłą.

Popularności imienia Ludwik w Polsce

Na ziemiach polskich imię to pojawiło się dość późno, bo w okresie średniowiecza, co było efektem przenikania wpływów z Europy Zachodniej. Nigdy nie dorównało popularnością swoim odpowiednikom z państw romańskich, ale chętnie wybierała je polska arystokracja i szlachta. Renesans tego imienia przypadł na przełom XIX i XX wieku, kiedy to chętnie nadawały je rodziny z tradycjami inteligenckimi oraz patriotycznymi. Dziś jednak Ludwik jest daleko w tyle za imiennymi hitami.

Jak wynika z najświeższych danych rejestru PESEL, w Polsce żyje obecnie 9968 mężczyzn noszących imię Ludwik jako pierwsze, co daje mu dopiero 174. miejsce na liście najpopularniejszych imion. Zaledwie 122 chłopców otrzymało to imię w 2025 roku. Z kolei najlepszym wynikiem w ciągu minionych dziesięciu lat był rok 2021, kiedy to Ludwików urodziło się 204. Co ciekawe, inaczej wygląda sytuacja w Szwecji, gdzie imię to wciąż uchodzi za niezwykle popularne i powszechne wśród nowo narodzonych chłopców.

