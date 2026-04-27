Od kawiarni po lokalne inicjatywy – Starbucks wspiera ludzi i planetę

Blisko ludzi

Miesiąc Dobroci to globalna inicjatywa Starbucks, która zachęca do angażowania się w działania ważne dla najbliższego otoczenia. W Polsce jednym z tegorocznych przykładów takiego podejścia jest współpraca z Olgą Kotyk, założycielką i prezeską Fundacji Web-Korki. W ramach tej inicjatywy organizowane są śniadania łączące tematy biznesowe i społeczne – z udziałem partnerów inicjatywy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. To przestrzeń do rozmowy, wymiany doświadczeń i budowania relacji, z których mogą rodzić się kolejne wspólne projekty pomocowe.

„W działaniach społecznych nie chodzi o jednorazowy gest, ale o budowanie codziennych nawyków bycia blisko ludzi i miejsc, w których działamy. Dlatego szukamy rozwiązań, które można naturalnie wpisać w rytm naszych kawiarni i decyzji podejmowanych każdego dnia przez naszych gości oraz partnerów” – mówi Olga Wettler, Starbucks Communication & PR Manager CE.

Dobro nie tylko przez miesiąc

Działania Starbucks w ramach Miesiąca Dobroci nie ustają wraz z końcem kwietnia. Marka przez cały rok konsekwentnie wdraża rozwiązania, które można łatwo włączyć w codzienne nawyki. Jednym z przykładów jest współpraca z Too Good To Go, dzięki której niesprzedane produkty z kawiarni mogą trafiać do użytkowników aplikacji w formie paczek dostępnych w niższej cenie, zamiast się zmarnować. Starbucks jako pierwsza firma z branży HoReCa w Polsce dołączył do partnerów Too Good To Go.

Marka zachęca również do przynoszenia własnych kubków wielokrotnego użytku – mogą to być te, wyciągnięte z własnej szafki lub te z oferty marki. W ramach inicjatywy Bring Your Own Tumbler goście otrzymują 2 zł zniżki na dowolny napój.

Każdy z tych wyborów to prosty sposób, by dołączyć do działań na rzecz planety i lokalnych społeczności.

The Starbucks Foundation na rzecz polskich fundacji

Ważnym elementem działań społecznych Starbucks jest również wsparcie organizacji non-profit dzięki The Starbucks Foundation. W marcu 2022 roku fundacja ogłosiła, że do 2030 przeznaczy 30 milionów dolarów na program grantowy Global Community Impact Grants, którego celem jest wywieranie pozytywnego wpływu na lokalne społeczności wszędzie tam, gdzie Starbucks prowadzi swoją działalność.

Wśród beneficjentów w 2025 roku znalazły się trzy organizacje z Polski – Fundacja Joanny Radziwiłł „Opiekuńcze Skrzydła”, Fundacja Sarigato oraz Komitet Ochrony Praw Dziecka.

„Najcenniejsze partnerstwa to te, w których marka nie próbuje mówić za społeczność, ale wzmacnia organizacje, które naprawdę znają jej potrzeby. Właśnie dlatego tak ważne jest dla nas wspieranie fundacji działających lokalnie, konsekwentnie i blisko ludzi” – mówi Olga Wettler, Starbucks Communication & PR Manager CE.

Działania Starbucks pokazują, że odpowiedzialność społeczna może przybierać różne formy – od niemarnowania żywności, przez wspieranie organizacji społecznych, po promowanie bardziej zrównoważonych rozwiązań. To właśnie suma codziennych decyzji - podejmowanych w kawiarniach, w drodze do pracy czy w lokalnych społecznościach - realnie wpływa na środowisko i jakość życia ludzi. W Starbucks takie decyzje są częścią codzienności, a nie tylko kalendarza kampanii.