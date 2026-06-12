To imię nosi dziś zaledwie 105 Polek. Przegrywa z nowoczesnymi trendami

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-06-12 14:55

Wśród dawnych imion, które praktycznie zniknęły z ewidencji ludności, można znaleźć propozycje o niezwykle literackim brzmieniu. Jednym z nich jest miano posiadane obecnie przez zaledwie 105 kobiet w Polsce. Choć natychmiast przywodzi na myśl znaną lekturę szkolną, wyróżnia się długą historią i wyrazistym charakterem. To określenie ewidentnie nawiązuje do elegancji oraz czasów, w których ogromną wagę przywiązywano do słowa pisanego.

kobieta
Autor: Julia Mościńska/ Canva.com
  • W dzisiejszych czasach to niemal zapomniane imię wciąż budzi skojarzenia z ogromną klasą i wielkim dziedzictwem literatury.
  • Mimo ogromnego znaczenia kulturowego, jego popularność drastycznie zmalała na rzecz nowoczesnych trendów, co dzisiaj nadaje mu niezwykle unikatowy i ekskluzywny charakter.
  • To określenie, mocno osadzone w arcydziele polskiej literatury, przez wieki budowało swój wizerunek, będąc symbolem niezależności oraz wyrazistej kobiecej osobowości.
  • Jego niebywała rzadkość sprawia, że stanowi niezwykle interesującą propozycję dla tych rodziców, którzy pragną podarować dziecku oryginalne miano o głębokich korzeniach historycznych.

To wyjątkowe imię przez dekady istniało zdecydowanie częściej na kartach powieści niż w codziennej rzeczywistości. Większości z nas natychmiast przypomina słynną narodową epopeję i jej charakterystyczne postaci. Obecnie traktuje się je jako bardzo rzadkie, a wręcz niespotykane, chociaż jeszcze kilka dekad temu można było natrafić na nie w starych księgach parafialnych i urzędowych dokumentach.

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Imię Telimena przegrywa z nowoczesnymi trendami w Polsce

Warto zauważyć, że zainteresowanie tym imieniem drastycznie spadło w wyniku zmieniających się gustów i preferencji młodych rodziców. Współcześnie dominują warianty krótkie, o brzmieniu międzynarodowym, natomiast opcja kojarzona bezpośrednio z twórczością Adama Mickiewicza jest często uważana za zbyt poważną lub wręcz przestarzałą. Wbrew pozorom, to właśnie ten aspekt nadaje mu niezwykłej wyjątkowości. Wyraźnie odcina się od popularnych propozycji i niesie za sobą potężny bagaż kulturowych odniesień.

Telimena to bohaterka epopei „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza

To właśnie Telimena na zawsze zapisała się w polskiej kulturze dzięki wybitnej literaturze. Najczęściej utożsamiana jest z kobiecą bohaterką kultowego utworu „Pan Tadeusz”. Literacka postać była damą niezwykle światową, doskonale zdającą sobie sprawę ze swoich atutów oraz wysokiego statusu społecznego, a przy tym pełną wewnętrznych sprzeczności. Taki wizerunek stworzony przez artystę sprawił, że imię to zyskało wyrazisty rys, kojarząc się z niesamowitą niezależnością i klasą.

Chociaż spora część społeczeństwa uważa tę postać za całkowicie zmyśloną, w przeszłości to określenie rzeczywiście funkcjonowało w prawdziwym świecie. Eksperci przypuszczają, że wywodzi się z języka łacińskiego lub greckiego, a jego melodyjne brzmienie sugeruje mocno arystokratyczne korzenie.

Przez dziesięciolecia decydowano się na nie niezwykle rzadko, przez co nigdy nie zyskało statusu powszechnego wyboru. W dzisiejszej Polsce posługuje się nim zaledwie 105 kobiet, co plasuje je w czołówce najbardziej unikalnych imion w naszym kraju. Dla niektórych to jedynie historyczna anegdotka, dla innych świetny pomysł na nazwanie córki. W dobie powtarzalnych imion, Telimena stanowi doskonałą opcję dla osób poszukujących czegoś nietuzinkowego, a zarazem mocno wpisanego w narodowe tradycje.

To konkretne miano jest nośnikiem bogatej historii, literackiego dziedzictwa oraz silnego charakteru. Bardzo możliwe, że właśnie z tego powodu nadal wywołuje spore emocje, chociaż w metrykach pojawia się tak sporadycznie.

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