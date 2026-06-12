To męskie imię znaczy "szlachetny". W Polsce nosi je obecnie tylko 4 mężczyzn

Imiona tradycyjne wracają ponownie do łask.

Jednak niektóre formy od lat nie zostały wybrane dla nowo narodzonych chłopców.

Sprawdź historię i pochodzenie tego szlachetnego imienia.

Zauważalny powrót dawnych, tradycyjnych imion to wyraźny trend ostatnich lat. Podczas gdy w rejestrach urzędów stanu cywilnego brylują takie klasyki jak Antoni, Stanisław czy Franciszek, imię Olbracht pozostaje niemalże całkowicie zapomniane.

Pochodzenie i znaczenie imienia Olbracht

Olbracht to starodawna forma pochodzenia germańskiego, od lat obecna w polskiej kulturze. Mimo że dzisiaj jest niemal niespotykane, zwraca uwagę swoim dostojnym brzmieniem i intrygującą przeszłością. Wywodzi się z dawnego niemieckiego imienia Albrecht. Składa się ono z elementów: "adal" (czyli szlachetny) oraz "beraht" (jasny, sławny, znakomity). Stąd najpopularniejsze tłumaczenia imienia Olbracht to: "szlachetny", "znakomity dzięki swojej szlachetności" czy też "jaśniejący szlachetnością".

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Zaledwie czterech mężczyzn o imieniu Olbracht w Polsce

Olbracht wyróżnia się doniosłym charakterem, symbolizując honor, sławę i szlachetność. Pomimo swoich królewskich konotacji, rodzice od lat omijają je szerokim łukiem. W naszej historii zasłynęło dzięki Janowi Olbrachtowi, królowi z dynastii Jagiellonów, który zasiadał na tronie w latach 1492–1501. To właśnie za sprawą tego władcy imię na dobre wpisało się w polskie dzieje.

Dzisiaj Olbracht to prawdziwy unikat. Z informacji zawartych w bazie PESEL wynika, że obecnie w naszym kraju żyje tylko 4 mężczyzn, którzy noszą to imię jako pierwsze. Daje mu to bardzo odległą, 18 954. pozycję w rankingu popularności. Nikt od dawna nie nadał go nowo narodzonemu synowi, więc istnieje spore ryzyko, że wkrótce zostanie ono zupełnie wymazane z pamięci Polaków.

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