W latach 70. i 80. to imię nosiły tysiące Polek. Dziś rodzice nadają je niezwykle rzadko

To imię po raz pierwszy pojawiło się w Polsce już w XVII wieku.

Szczyt popularności tego imienia przypadał na lata 70.

Choć panuje moda na imiona zapomniane, ta forma nie wróciła do łask.

Trendy dotyczące wyboru imion dla dzieci podlegają nieustannym rotacjom. Współcześni rodzice chętnie sięgają po propozycje, które święciły triumfy kilkadziesiąt lat temu. O ile jednak Zofia, Helena, Antoni czy Jan przeżywają swój renesans, o tyle niektóre dawne przeboje wciąż pozostają w cieniu. Doskonałym przykładem jest Renata – klasyczne imię oznaczające „odrodzoną”, które w latach 70. ubiegłego wieku było absolutnym hitem. Dziś, mimo eleganckiego brzmienia, bogatej historii i pięknej symboliki, niemal całkowicie zniknęło z rejestrów noworodków.

Zobacz także: Rada Języka Polskiego odradza to imię. Rodzice nic sobie z tego nie robią i masowo je nadają

Pochodzenie i znaczenie imienia Renata. Rzymski przydomek i nowa nadzieja

Korzeni tego klasycznego imienia należy szukać w łacinie. Powstało ono od słowa „renatus”, które tłumaczy się dosłownie jako „odrodzony” lub „ponownie narodzony”. Na płaszczyźnie symbolicznej nawiązuje ono do duchowej lub życiowej przemiany, odnowy oraz wkraczania w zupełnie nowy etap. To uosobienie wewnętrznej siły, transformacji i niezachwianej nadziei. W epoce starożytnego Rzymu określenie Renatus funkcjonowało początkowo jako przydomek, by z czasem ewoluować w pełnoprawne, powszechne imię. Z kolei żeńska wersja – Renata – zyskała szerokie uznanie w okresie średniowiecza, zdobywając szczególną sympatię na terenach krajów romańskich.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Cechy przypisywane kobietom o imieniu Renata. Wrażliwość i niezłomność

Choć samo imię nie kształtuje ostatecznie osobowości, z kobietami noszącymi to miano utożsamia się szereg konkretnych właściwości, bezpośrednio nawiązujących do jego etymologii. Zazwyczaj Renaty opisywane są jako osoby posiadające unikalne predyspozycje, do których należą:

Empatia i wrażliwość : Zrozumienie idei życiowej odnowy przekłada się u nich na głębokie współczucie i otwartość na potrzeby drugiego człowieka.

: Zrozumienie idei życiowej odnowy przekłada się u nich na głębokie współczucie i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Zmysł artystyczny i kreatywność : Symbolika nowego początku doskonale stymuluje ich twórcze myślenie oraz wyobraźnię.

: Symbolika nowego początku doskonale stymuluje ich twórcze myślenie oraz wyobraźnię. Optymistyczne nastawienie : Zawsze wierzą w drugą szansę i potrafią skutecznie podnieść się po największych kryzysach.

: Zawsze wierzą w drugą szansę i potrafią skutecznie podnieść się po największych kryzysach. Wewnętrzna siła : Pomimo wrodzonej delikatności, dysponują potężną odpornością psychiczną ułatwiającą pokonywanie życiowych przeszkód.

: Pomimo wrodzonej delikatności, dysponują potężną odpornością psychiczną ułatwiającą pokonywanie życiowych przeszkód. Oddanie i lojalność : Jako partnerki oraz przyjaciółki niezwykle cenią sobie trwałe, oparte na zaufaniu relacje.

: Jako partnerki oraz przyjaciółki niezwykle cenią sobie trwałe, oparte na zaufaniu relacje. Niezłomna determinacja: Gdy wyznaczą sobie konkretny cel, dążą do jego realizacji z wyjątkową konsekwencją i uporem.

Spadek popularności imienia Renata w Polsce. Najnowsze dane PESEL

Na ziemiach polskich imię to zaistniało w XVII wieku, docierając do nas dzięki wpływom z Francji. Prawdziwy boom na Renaty przypadł jednak na drugą połowę minionego stulecia. Największą popularnością cieszyło się ono w latach 70. i 80., plasując się w ścisłej czołówce najchętniej nadawanych imion żeńskich. Uchodziło wówczas za niezwykle szykowne, modne i pełne klasy. Jak pokazują aktualne statystyki z bazy PESEL, w naszym kraju żyje obecnie 185 837 kobiet mających to imię wpisane jako pierwsze. Niestety, pomimo silnego trendu na powrót do imion z przeszłości, współcześni rodzice rzadko decydują się na ten wybór. Potwierdzają to najświeższe dane urzędowe: w 2025 roku imię Renata otrzymało zaledwie 11 nowo narodzonych dziewczynek, a rok wcześniej nadano je tylko 7 razy.

