Podpaski w szkołach powinny być tak oczywiste jak papier toaletowy

1/3 dziewczynek nie jest gotowa na nadejście pierwszej miesiączki

Coraz młodsze dziewczynki dostają pierwszej miesiączki, nierzadko jeszcze w początkowych klasach szkoły podstawowej. Dla wielu z nich to doświadczenie całkowicie zaskakujące i stresujące – szczególnie jeśli wcześniej nikt nie przygotował ich na to, czym jest menstruacja i jak sobie z nią radzić. Ponad 40% dziewczynek przyznaje, że w ich domach nie rozmawia się o okresie. Eksperci zwracają uwagę, że wiek inicjacji menstruacyjnej obniża się, a szkoła wciąż nie jest miejscem systemowo przygotowanym na potrzeby najmłodszych miesiączkujących uczennic. Tymczasem brak podpaski w szkolnej toalecie dla dziecka może oznaczać nie tylko dyskomfort, ale też paniczny lęk, wstyd i decyzję o powrocie do domu.

– To nie zawsze jest kwestia ekonomiczna – okres w tym wieku może zaskoczyć, niezależnie od tego czy to będzie pierwsza miesiączka czy kolejna – podkreśla Joanna Maliszewska-Mazek, dyrektorka projektów Kulczyk Foundation.

Dzień Higieny Menstruacyjnej obchodzony 28 maja ma przypominać, że miesiączka nie jest wyborem ani powodem do wstydu. To biologia. I podstawowa potrzeba zdrowotna, która nie powinna decydować o tym, czy dziewczynka może spokojnie uczestniczyć w lekcjach.

81% Polek i Polaków popiera dostęp do podpasek w szkołach

Na początku 2021 roku Kulczyk Foundation zawiązała Okresową Koalicję, by w połowie 2023 roku ruszyć z kampanią Tak dla podpasek i złożyć w sejmie projekt ustawy dotyczący darmowego dostępu do środków menstruacyjnych w szkołach i na uczelniach oraz edukacji o zdrowiu menstruacyjnym. Dziś, mimo szerokiego społecznego poparcia, sytuacja nadal nie została rozwiązana systemowo.

– Ten projekt nie ma politycznego charakteru. To kwestia praw człowieka. Dlatego apelujemy o jego poparcie do parlamentarzystek i parlamentarzystów każdej z partii oraz każdej organizacji pozarządowej – czytamy w apelu.

Apelowi towarzyszy spot w reżyserii Moniki Kmity, który pokazuje codzienny dramat wielu uczennic. Dziewczynka musi zdecydować, czy za kieszonkowe kupić coś do jedzenia czy podpaski. A i tak nie w każdym sklepiku są w sprzedaży środki menstruacyjne.

Podpaski „ratują im życie”

Problem jest większy niż wielu osobom się wydaje. Z danych Kulczyk Foundation wynika, że co piątej uczennicy w Polsce zdarzyło się opuścić lekcje z powodu braku podpaski. Do tego dochodzi codzienny wstyd spowodowany tabu wokół menstruacji.

76% uczennic objętych pilotażem „Okresowe ABC” przyznało, że ukrywa środki menstruacyjne w drodze do toalety, a co piąta była świadkiem wyśmiewania lub przykrych komentarzy związanych z miesiączką. Dlatego tak ważne jest, by o miesiączce uczyli się także chłopcy.

Pilotaż pokazał, że rozwiązanie działa i że jest potrzebne. Dziewczynki mówiły edukatorkom, że dostępne w szkolnych łazienkach podpaski „ratują im życie”, szczególnie przy nieregularnych lub nagłych miesiączkach.

Program miał jednak charakter czasowy. Od jego zakończenia mija kolejny rok szkolny. Rok, w którym wiele uczennic nadal doświadczało wykluczenia i nierównego dostępu do edukacji z powodu braku podstawowych środków higienicznych.

Tak dla podpasek

Kulczyk Foundation i Okresowa Koalicja podkreślają, że szkoła powinna być miejscem, w którym wszyscy czują się bezpiecznie i mają równe szanse. Tym bardziej że dla wielu dzieci to właśnie szkoła staje się jedynym miejscem rzetelnej edukacji o dojrzewaniu.

Apel do rządzących można podpisać na stronie: www.takdlapodpasek.pl