W PRL-u biło rekordy popularności. W 2025 roku to imię otrzymało tylko 11 dziewczynek

- Dynamika nadawania imion w Polsce sprawia, że to, co było modne dekady temu, dziś często popada w zapomnienie.
- Tak stało się z pewnym imieniem żeńskim, które w latach 60. i 70. cieszyło się ogromną popularnością, by obecnie być wybieranym zaledwie kilkanaście razy w roku, co świadczy o jego drastycznym spadku zainteresowania.
- Sprawdź, które imię z polskiej tradycji niemal całkowicie zniknęło z rejestrów, a także do zgłębienia jego fascynującego, słowiańskiego pochodzenia.
Z najnowszych statystyk bazy PESEL wynika, że Polacy od lat stawiają na sprawdzone, klasyczne rozwiązania. Liderem w zestawieniu niezmiennie pozostaje Anna, wybierana rocznie przez tysiące rodziców. Zupełnie inny los spotkał imię Marzena, którego złota era minęła bezpowrotnie. Choć jeszcze w latach 80. i na początku kolejnej dekady cieszyło się sporą popularnością, to w ostatnich latach rodzice decydują się na nie niezwykle rzadko.
Marzena – pochodzenie i znaczenie imienia
Według językoznawców Marzena to najpewniej dawne zdrobnienie od Marii lub Małgorzaty, chociaż niektórzy badacze dostrzegają tu starosłowiański rdzeń "mar", odnoszący się do marzeń, snu i wyobraźni. Wskazuje się też na silne podobieństwo do słowiańskiej bogini zimy i odradzającej się przyrody – Marzanny, co nadaje imieniu głęboki, symboliczny sens. Mniej popularna teoria łączy to imię z rzymskimi formami Martyna lub Marcin, pochodzącymi od boga wojny Marsa, jednak to słowiańskie korzenie uważa się za najbardziej prawdopodobne.
Jakie cechy przypisuje się kobietom o imieniu Marzena?
Kobiety o imieniu Marzena uchodzą za osoby niezwykle empatyczne, wrażliwe oraz obdarzone twórczym umysłem. Mają artystyczną naturę i rozbudowaną wyobraźnię. Jednocześnie potrafią wykazać się ogromną determinacją, niezależnością i uporem w dążeniu do założonych celów. Bardzo mocno cenią życie rodzinne, będąc oddanymi partnerkami i wiernymi przyjaciółkami. Ich słowiańska dusza to symbol wewnętrznej siły oraz zdolności do radzenia sobie z przeciwnościami losu.
Spadek popularności imienia Marzena w Polsce
Imię to zaczęło zyskiwać sympatię w XX wieku, zwłaszcza tuż po zakończeniu II wojny światowej. Prawdziwy boom na Marzeny przypadał na lata 60., 70. i 80., kiedy to imię regularnie pojawiało się w czołówce najchętniej nadawanych w kraju. Jak podaje rządowy rejestr PESEL, obecnie w Polsce żyje 128 745 kobiet noszących to pierwsze imię, co daje mu 55. miejsce na liście. Dziś rodzice sięgają po nie sporadycznie. W 2025 roku nazwano tak zaledwie 11 nowo narodzonych dziewczynek, podczas gdy w ciągu ostatniej dekady rekord padł w 2016 roku, kiedy to imię to otrzymało 26 dzieci.