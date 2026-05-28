To imię wywodzi się z języka francuskiego i oznacza "szlachetność". W Polsce jest jednak prawdziwą rzadkością

2026-05-28 9:37

Baza imion żeńskich w Polsce zawiera ponad 26 tysięcy pozycji, jednak większość rodziców nadal stawia na tradycyjne, dobrze znane formy. Oprócz ponadczasowych klasyków, takich jak Anna czy Katarzyna, można tam jednak znaleźć prawdziwe perełki. Jedną z nich jest imię, które w ubiegłym roku wybrano zaledwie dla trzech dziewczynek.

To imię oznacza szlachetność. W ubiegłym roku otrzymało je zaledwie 3 dziewczynki

Autor: Holiak/ Freepik.com
  • Wśród ponad 26 000 polskich imion żeńskich, jedno wyróżnia się ekstremalną rzadkością – w ubiegłym roku nadano je zaledwie trzem dziewczynkom.
  • To imię o intrygującym francuskim lub germańskim pochodzeniu, symbolizujące szlachetność, siłę i niezależność, często charakteryzuje osoby wrażliwe i ambitne.
  • Mimo bogatego znaczenia i pozytywnych skojarzeń, to unikatowe imię pozostaje mało popularne i czeka na ponowne odkrycie w Polsce.

Lista najchętniej nadawanych imion w Polsce nie pozostawia złudzeń, że rodzice najchętniej sięgają po klasyczne i ponadczasowe rozwiązania. Liderką rankingu od dawna pozostaje Anna, a na kolejnych stopniach podium plasują się Katarzyna i Małgorzata. Wysokie pozycje zajmują również takie imiona jak Agnieszka, Barbara, Ewa, Magdalena czy Elżbieta. Zupełnie inaczej wygląda popularność formy Arletta, która należy do grona najrzadziej wybieranych imion w naszym kraju.

Imię Arletta — pochodzenie i znaczenie

Eksperci nie są do końca zgodni co do genezy imienia Arletta. Zazwyczaj przyjmuje się, że jest to słowo o pochodzeniu francuskim, będące pochodną od imienia Arleta lub Charlotta. Część badaczy dopatruje się w nim jednak germańskich korzeni, sugerując, że stanowi ono zdrobnienie od Karoli lub Karoliny, które wywodzą się od starogermańskiego imienia Karl. Z tego względu przyjęło się, że Arletta oznacza „szlachetność” lub „siłę”. Wskazuje się, że posiadaczki tego imienia to kobiety niezależne, śmiałe i pełne uroku osobistego. Z reguły przypisuje im się dużą wrażliwość, ambicję oraz otwartość na ludzi. Kobiety o tym imieniu lubią harmonię w życiu, przejawiają artystyczne zdolności i bez trudu budują więzi międzyludzkie.

Jaką popularnością cieszy się imię Arletta w Polsce?

Nad Wisłą Arletta wciąż uchodzi za imię bardzo oryginalne. Najchętniej nadawano je w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia, gdy w modzie były formy o zagranicznym, zwłaszcza francuskim brzmieniu. Z informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL wynika, że aktualnie to imię nosi 1713 Polek, co daje mu dopiero 387. miejsce w zestawieniu najpopularniejszych imion w naszym kraju. Współcześnie rodzice decydują się na ten wybór niezwykle rzadko. W 2025 roku imię to otrzymały tylko trzy nowo narodzone dziewczynki. W ostatnich latach najwyższy wynik odnotowano w 2016 i 2020 roku, kiedy to rodzice wybrali to imię zaledwie po pięć razy.

