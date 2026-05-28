To imię wywodzi się z języka francuskiego i oznacza "szlachetność". W Polsce jest jednak prawdziwą rzadkością

Wśród ponad 26 000 polskich imion żeńskich, jedno wyróżnia się ekstremalną rzadkością – w ubiegłym roku nadano je zaledwie trzem dziewczynkom.

To imię o intrygującym francuskim lub germańskim pochodzeniu, symbolizujące szlachetność, siłę i niezależność, często charakteryzuje osoby wrażliwe i ambitne.

Mimo bogatego znaczenia i pozytywnych skojarzeń, to unikatowe imię pozostaje mało popularne i czeka na ponowne odkrycie w Polsce.

Lista najchętniej nadawanych imion w Polsce nie pozostawia złudzeń, że rodzice najchętniej sięgają po klasyczne i ponadczasowe rozwiązania. Liderką rankingu od dawna pozostaje Anna, a na kolejnych stopniach podium plasują się Katarzyna i Małgorzata. Wysokie pozycje zajmują również takie imiona jak Agnieszka, Barbara, Ewa, Magdalena czy Elżbieta. Zupełnie inaczej wygląda popularność formy Arletta, która należy do grona najrzadziej wybieranych imion w naszym kraju.

Imię Arletta — pochodzenie i znaczenie

Eksperci nie są do końca zgodni co do genezy imienia Arletta. Zazwyczaj przyjmuje się, że jest to słowo o pochodzeniu francuskim, będące pochodną od imienia Arleta lub Charlotta. Część badaczy dopatruje się w nim jednak germańskich korzeni, sugerując, że stanowi ono zdrobnienie od Karoli lub Karoliny, które wywodzą się od starogermańskiego imienia Karl. Z tego względu przyjęło się, że Arletta oznacza „szlachetność” lub „siłę”. Wskazuje się, że posiadaczki tego imienia to kobiety niezależne, śmiałe i pełne uroku osobistego. Z reguły przypisuje im się dużą wrażliwość, ambicję oraz otwartość na ludzi. Kobiety o tym imieniu lubią harmonię w życiu, przejawiają artystyczne zdolności i bez trudu budują więzi międzyludzkie.

Jaką popularnością cieszy się imię Arletta w Polsce?

Nad Wisłą Arletta wciąż uchodzi za imię bardzo oryginalne. Najchętniej nadawano je w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia, gdy w modzie były formy o zagranicznym, zwłaszcza francuskim brzmieniu. Z informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL wynika, że aktualnie to imię nosi 1713 Polek, co daje mu dopiero 387. miejsce w zestawieniu najpopularniejszych imion w naszym kraju. Współcześnie rodzice decydują się na ten wybór niezwykle rzadko. W 2025 roku imię to otrzymały tylko trzy nowo narodzone dziewczynki. W ostatnich latach najwyższy wynik odnotowano w 2016 i 2020 roku, kiedy to rodzice wybrali to imię zaledwie po pięć razy.

