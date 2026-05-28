W latach 80. to imię biło rekordy w polskich szkołach. Dziś rodzice z niego zrezygnowali

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-05-28 7:42

Jeszcze kilka dekad temu to konkretne określenie stanowiło absolutny standard, a w dziennikach z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych powtarzało się wielokrotnie na jednej liście. Tytułowały się tak przyjaciółki z sąsiedztwa oraz rówieśniczki ze szkolnych ławek. Obecnie młodzi rodzice niemal całkowicie zrezygnowali z tego wyboru, dlatego na współczesnych placach zabaw praktycznie się go nie słyszy.

kawa, kobieta

i

Autor: Wygenerowane przez AI
  • Niezwykle popularne określenie z poprzednich dekad straciło swój dawny blask, a na współczesnych porodówkach stanowi już prawdziwy ewenement i ogromną rzadkość.
  • Obecni opiekunowie stawiają raczej na krótkie oraz nowoczesne formy, dlatego dawne standardy bywają dzisiaj kategorycznie odrzucane jako zbyt przestarzałe.
  • Zjawisko to doskonale obrazuje błyskawiczne zmiany w gustach kolejnych pokoleń, które bezpowrotnie porzucają dawne symbole głębokiej tradycji i bezpieczeństwa.
  • Chociaż na ulicach wciąż spotykamy dorosłe kobiety o tym imieniu, jego brak wśród noworodków udowadnia zmienność mody i daje szansę, że powróci ono do łask dopiero za sprawą sentymentu.

Upodobania dotyczące nazewnictwa ewoluują w błyskawicznym tempie. Wybory uznawane niedawno za całkowicie naturalne, obecnie wydają się wielu osobom archaiczne i nierozerwalnie związane ze starszymi generacjami. Dzisiejsi ojcowie oraz matki preferują formy bardziej zwięzłe i uniwersalne na arenie międzynarodowej, ponieważ chcą w ten sposób wyraźnie wyróżnić swoje pociechy z tłumu rówieśników.

Zobacz galerię: Imiona, które śmieszą obcokrajowców. Ich znaczenie wywołuje ogromne zdziwienie

Dziewczyna
Galeria zdjęć 9

Spadek popularności dawnych hitów. Trendy w wyborze imion

Dawne szkolne hity sukcesywnie znikają z zestawień najchętniej nadawanych imion. Chociaż wciąż reprezentują je tysiące dorosłych Polek, w najmłodszych rocznikach panuje głucha cisza. To wyraźny dowód na zmianę estetyki w społeczeństwie, gdzie słowa stanowiące niegdyś powszechną normę zyskały wizerunek staromodnych i nieatrakcyjnych.

Imię Agnieszka znika z placów zabaw. Rodzice wybierają inaczej

Sprawa dotyczy Agnieszki, która dawniej utrzymywała się w ścisłej czołówce popularności w naszym kraju. Pomiędzy latami siedemdziesiątymi a dziewięćdziesiątymi w każdej placówce uczyło się wiele takich dziewczynek, a zdrobnienia w stylu Agi i Agusi nikogo nie dziwiły. Klasyczne brzmienie symbolizowało inteligencję oraz spokój, ale jednocześnie niosło ze sobą wyraźną miękkość i dużo ciepła.

Z upływem kolejnych dekad Agnieszka zaczęła wyraźnie tracić na znaczeniu w oczach polskiego społeczeństwa. Współcześni rodzice odbierają to brzmienie jako nazbyt dojrzałe i kojarzące się z konkretną epoką. Z tego powodu regularnie opuszcza rankingi, robiąc miejsce dla nowocześniejszych wariantów. Same dorosłe posiadaczki tego imienia otwarcie przyznają, że obecnie bardzo rzadko mają okazję spotkać małe dziewczynki nazwane w identyczny sposób.

To konkretne określenie idealnie ilustruje zjawisko wyginięcia ze żłobków i przedszkoli, przy jednoczesnej silnej reprezentacji w grupie pełnoletnich kobiet. Taka sytuacja udowadnia siłę aktualnych trendów oraz pokazuje proces błyskawicznego odchodzenia w zapomnienie dawnych hitów. Prawdopodobnie jednak za kilkanaście lat ta klasyczna i ponadczasowa forma ponownie zainteresuje młodych ludzi szukających odrobiny nostalgii.

Zobacz też: To jedno z najrzadszych imion w kraju. Kiedyś nosiła je królowa Palmyry, dziś rodzice o nim zapomnieli

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMIONA KOBIET
IMIONA DZIECI