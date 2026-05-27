Rodzinny weekend w Multikinie – filmowe świętowanie Dnia Dziecka

Na dzieci odwiedzające Multikino w weekend 30–31 maja czekać będą specjalne upominki. W całej sieci do wyczerpania zapasów rozdawane będą kolorowe balony z logo Multikina oraz słodkie niespodzianki od marki Pszczółka. Najmłodsi kinomani otrzymają praliny Choco Bits oraz Choco Popcorn – wyjątkowe słodycze inspirowane kinowymi smakami, stworzone bez glutenu, konserwantów i sztucznych barwników.

Tegoroczny repertuar filmowy przygotowany z myślą o Dniu Dziecka jest wyjątkowo różnorodny. Widzowie będą mogli zobaczyć premierowo animację „Niesamowite przygody skarpetek 3. Ale kosmos!”, czyli kolejną odsłonę uwielbianej serii inspirowanej bestsellerowymi książkami dla dzieci. Tym razem niesforne skarpetki zabiorą widzów w jeszcze bardziej zwariowaną podróż – od detektywistycznych zagadek i pojedynków na Dzikim Zachodzie aż po międzygalaktyczne wyprawy w kosmos. Ta pełna humoru i kreatywności animacja bawi zarówno dzieci, jak i dorosłych, udowadniając, że wyobraźnia nie zna granic.

Na wielkim ekranie ponownie zagoszczą również najsłynniejszy kot i najsłynniejsza mysz świata – Tom i Jerry. W filmie „Tom i Jerry: Przygoda w muzeum” bohaterowie przypadkowo trafiają do tajemniczego Złotego Miasta, gdzie zostają uwikłani w niezwykłą walkę o władzę. Widowiskowa przygoda sprawi, że zarówno młodsi, jak i starsi widzowie będą mogli ponownie przeżyć emocjonujące spotkanie z legendarnym duetem. Nowa odsłona przygód Toma i Jerry’ego łączy klasyczny humor znany od pokoleń z nowoczesną, pełną rozmachu animacją.

Dla rodzin szukających ciepłej, barwnej i pełnej magii historii idealną propozycją będzie „Drzewo magii” – wzruszającą opowieść o rodzinie, która odkrywa niezwykły świat ukryty w tajemniczym lesie. W repertuarze nie zabraknie również kinowych hitów dla starszych dzieci i młodzieży. Fani galaktycznych przygód i kultowego uniwersum Gwiezdnych Wojen będą mogli wybrać się na „Mandalorian i Grogu” z główną rolą Pedro Pascala, natomiast miłośnicy animowanych opowieści nadal mogą oglądać pełną humoru animację „Kurozając i Świątynia Świstaka”.

Dzień Dziecka w Multikinie to nie tylko filmowe premiery, ale przede wszystkim wspólne rodzinne przeżywanie emocji na wielkim ekranie. Kolorowe balony, słodkie niespodzianki oraz repertuar pełen przygód sprawią, że weekend 30–31 maja będzie wyjątkową okazją do wspólnego świętowania. Tegorocznym partnerem Dnia Dziecka w kinach sieci Multikino jest Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. należąca do Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Autor: Multikino/ Materiały prasowe

