To jedno z najrzadszych imion w kraju. Kiedyś nosiła je królowa Palmyry, dziś rodzice o nim zapomnieli

Prześledź dzieje greckiego miana dla kobiet, które dziś niemalże całkowicie zostało zapomniane.

Tę wyjątkową formę, stanowiącą synonim władzy oraz uosabiającą „dar Zeusa", rozsławiła w przeszłości władczyni starożytnej Palmyry.

Mimo pięknego brzmienia i znaczenia, od wielu lat nikt nie wybrał go dla swojej córki.

Jak pokazują oficjalne zestawienia bazy PESEL, na szczycie rankingu najczęściej nadawanych kobiecych imion nad Wisłą nieustannie króluje Anna. Na kolejnym stopniu podium znajduje się Katarzyna, natomiast stawkę w czołowej trójce zamyka Maria. O ile wspomniane pozycje, szczególnie zamykająca podium, wciąż często trafiają do aktów urodzenia, o tyle istnieją formy odrzucone przez współczesne społeczeństwo. Najlepszym tego dowodem jest przypadek Zenobii, która szczyt swoje popularności notowała w Polsce w czasach dwudziestolecia międzywojennego, by z biegiem lat całkowicie wypaść z łask polskich rodzin.

Pochodzenie i znaczenie przypisywane imieniu Zenobia

Analizowana forma charakteryzuje się niezwykle dostojnym brzmieniem oraz bogatą tradycją historyczną. Geneza tego rzadko spotykanego dziś miana sięga starożytnej Grecji, gdzie wyewoluowało ono od męskiego odpowiednika Zenobios. Etymologicznie określenie to można przetłumaczyć jako „dar Zeusa" albo „żyjąca dzięki Zeusowi". Początkowy element nazwy bezpośrednio nawiązuje do najważniejszego boga greckiego panteonu, podczas gdy człon bios oznacza po prostu życie. Dzięki takiej budowie językowej to starożytne miano powszechnie uznaje się za zwiastun pomyślności, a także gwarancję boskiej opieki i witalności.

Omawiane określenie nierozerwalnie wiąże się z postacią żyjącej w trzecim stuleciu naszej ery królowej Palmyry. Słynna władczyni o tym imieniu zapisała się na kartach historii jako kobieta niezwykle odważna, inteligentna i pełna dalekosiężnych ambicji. To w głównej mierze dzięki jej politycznym sukcesom i poszerzeniu granic państwa, sama nazwa zyskała ogromny szacunek oraz zaczęła utożsamiać prawdziwą niezależność i twarde przywództwo.

W kontekście przypisywanej symboliki, opisywane miano pasuje do kobiet wykazujących ogromną pewność siebie i posiadających wrodzony dar kierowania ludźmi. Według utartych przekonań, osoby noszące to dostojne imię cechują się dużą niezależnością, niesamowitą wytrwałością w dążeniu do celu, a także życiową mądrością.

Popularność imienia Zenobia w Polsce. Rejestr PESEL nie pozostawia złudzeń

Współcześnie opisywana forma nie święci nad Wisłą żadnych triumfów. Jej rozpoznawalność ogranicza się w zasadzie do najstarszych roczników, a nowe nadania należą do absolutnej rzadkości. Zgromadzone dane z bazy PESEL dowodzą, że aktualnie w naszym kraju żyje 4949 pań o tym imieniu, przez co plasuje się ono dopiero na 262. miejscu w krajowym zestawieniu. Tradycja nazywania w ten sposób córek w zasadzie wymarła. Wystarczy wspomnieć, że na przestrzeni ostatnich dwóch dekad urzędnicy zarejestrowali taki wybór zaledwie dwukrotnie, co miało miejsce w 2015 roku. Taki trend sugeruje, że niedługo określenie to może na zawsze zniknąć z polskiej przestrzeni.

