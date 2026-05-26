To imię dziewczęce królowało 30 lat temu. Obecnie odeszło do lamusa

Imię, które jeszcze nie tak dawno cieszyło się ogromnym wzięciem ze względu na powiew nowoczesności, dziś znacząco straciło na popularności w oczach młodych matek i ojców.

Ze względu na odmienne gusta, kierowanie się ku wariantom o bardziej globalnym brzmieniu i chęć wyróżnienia się, wcześniejsze przeboje powoli znikają z zestawień.

Tendencje w wyborze imion podlegają stałym zmianom, co skutkuje tym, że to, co dawniej uchodziło za szalenie modne, dziś przegrywa z nowymi faworytami.

Mimo że obecnie rzadziej wybierane, omawiane imię wciąż budzi pozytywne skojarzenia i sentyment, będąc swoistym świadectwem dawnych lat.

Popularność konkretnych imion, podobnie jak trendy w ubiorze czy muzyce, podlega pewnej cykliczności. To, co uchodziło za absolutny przebój pod koniec XX wieku, dzisiaj często bywa uznawane za przestarzałe. Młodzi rodzice zwracają obecnie uwagę nie tylko na brzmienie, ale też na unikalność i łatwość funkcjonowania z danym imieniem w międzynarodowym środowisku. W konsekwencji wiele z nich, dawniej dominujących w statystykach, dzisiaj stanowi rzadkość w placówkach edukacyjnych.

Zobacz galerię: Imiona, które śmieszą obcokrajowców. Ich znaczenie wywołuje ogromne zdziwienie

9

Spadek popularności imion w Polsce

Tradycyjne polskie propozycje są wypierane przez krótkie, łatwe do wymówienia na całym świecie formy, nierzadko czerpiące z kultury masowej. Warto zauważyć, że niektóre z dawnych hitów z sukcesem wracają do łask, jednakże ta sztuka nie udaje się wszystkim. Doskonałym przykładem jest imię, które trzy dekady temu nosiły tysiące nowo narodzonych Polek, a dzisiaj jest niemal całkowicie zapomniane.

Imię Sylwia nie jest już tak modne

Mowa o Sylwii – imieniu, które przeżywało swój złoty wiek w Polsce w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Wówczas uważano je za wyznacznik elegancji i nowoczesności. Opiekunowie chętnie je nadawali, ponieważ łączyło w sobie subtelność z ponadczasowym urokiem.

Kobiety noszące imię Sylwia utożsamiano z osobami dążącymi do celu, świadomymi własnej wartości i świetnie radzącymi sobie w szybko zmieniającym się świecie. Z upływem czasu jednak zainteresowanie tym wyborem zaczęło maleć. Obecnie na próżno szukać go w czołówce najpopularniejszych imion w Polsce, a rodzice chętniej decydują się na innowacyjne formy lub powrót do głębokiej tradycji.

Niemniej jednak, Sylwia w dalszym ciągu jest imieniem doskonale znanym, a noszą je rzesze kobiet w naszym kraju. Wielu z nas czuje do niego spory sentyment, jako do symbolu lat 90., kiedy to brylowało na szczytach rankingów. Dzisiaj stanowi raczej oryginalny wybór, będąc swego rodzaju pamiątką po dawnych preferencjach Polaków.

Zobacz też: W PRL-u było prawdziwym hitem. Dziś rodzice nadają je córkom niezwykle rzadko