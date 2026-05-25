W PRL-u było prawdziwym hitem. Dziś rodzice nadają je córkom niezwykle rzadko

Trendy w nadawaniu imion nieustannie się zmieniają.

To żeńskie imię było prawdziwym hitem w latach 50., 60. i 70.

Obecnie prawie już nikt o nim nie pamięta.

Zauważalny trend powrotu do korzeni i nadawania tradycyjnych imion omija pewne dawniej popularne formy. Rodzice bardzo często wybierają dla swoich córek takie klasyczne imiona, jak Zofia, Hanna czy Antonina. Mimo wzrostu zainteresowania imionami tradycyjnymi, żeńska forma Bożena została prawie zapomniana.

Pochodzenie i znaczenie imienia Bożena

Imię Bożena ma rodowód ściśle słowiański i pochodzi od dawnego wyrazu bogъ, czyli Bóg. Zaliczane jest do grupy imion teoforycznych, w których zawarty jest boski człon. Początkowo jego brzmienie mogło przyjmować formę Božana lub Bożana, a zbliżone warianty są używane w wielu słowiańskich kulturach, takich jak Czechy czy Serbia. W historycznych dokumentach imię to pojawiło się w XII wieku właśnie u naszych południowych sąsiadów, gdzie nosiły je kobiety z wyższych sfer. To stamtąd najprawdopodobniej przywędrowało do Polski i na stałe zapisało się w naszej tradycji. Znaczenie tego imienia to z reguły dar od Boga, błogosławiona lub będąca pod boską ochroną. Zgodnie z przypisywanymi cechami, kobiety o tym imieniu mają charakteryzować się dużą serdecznością, opiekuńczością i silną więzią z bliskimi.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Popularność imienia Bożena w Polsce

Największe zainteresowanie tym słowiańskim imieniem w Polsce przypada na drugą połowę minionego stulecia. Szczególnie chętnie nazywano tak dziewczynki w latach 50., 60. i 70. XX wieku. Z biegiem lat rodzice zaczęli jednak decydować się na bardziej nowoczesne lub światowe brzmienia, przez co popularność Bożeny drastycznie zmalała. Jak wynika z oficjalnych danych z rejestru PESEL, aktualnie w Polsce żyje 194 754 kobiet z tym imieniem jako pierwszym, co daje mu 36. miejsce w ogólnym rankingu. Obecnie jednak świeżo upieczeni rodzice niemal zupełnie o nim zapomnieli. W 2025 roku nadano je zaledwie 16 razy. W dwóch poprzednich latach urzędy stanu cywilnego zanotowały po 19 takich przypadków, co stanowiło najwyższy wynik w minionej dekadzie.

11