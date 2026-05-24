„Adoptuj z miłością” - Maxi Zoo i schroniska łączą siły, by pomóc zwierzętom znaleźć dom

Akcja „Adoptuj z miłością” to coś więcej niż jednorazowa inicjatywa. Maxi Zoo od lat wspiera zwierzęta w potrzebie, a sklepy tej sieci codziennie współpracują z lokalnymi organizacjami pomagającymi zwierzętom. Każdy sklep sieci angażuje się w działania na rzecz zwierząt w swojej okolicy, od zbiórek darów, przez wsparcie rzeczowe, po promocję adopcji i edukację klientów. Dzięki temu pomoc trafia dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Dodatkowo, 5 marca wystartowała kolejna edycja akcji „Adoptuj z miłością”, która potrwa aż do końca roku. Każda osoba, która zdecyduje się na adopcję zwierzęcia ze schroniska lub z organizacji współpracującej z Maxi Zoo, otrzyma voucher na 15% rabatu na wyprawkę przy zakupach za minimum 100 zł w sklepach stacjonarnych sieci. To praktyczne wsparcie na start, ale też symboliczny gest pokazujący, że decyzja o adopcji nie pozostaje bez wsparcia.

– Zdajemy sobie sprawę, że adopcja to duża odpowiedzialność, ale też ogromne emocje. Chcemy ułatwić ten pierwszy krok nowym opiekunom, a jednocześnie promować adopcje jako świadomą i przemyślaną decyzję. Wierzymy, że nie tylko ludzie mogą odmienić los zwierząt, ale także zwierzęta potrafią zmienić życie człowieka na lepsze – mówi Wojciech Kamiński, Dyrektor Zarządzający Maxi Zoo Polska. – Każdego dnia widzimy, jak silna społeczność miłośników zwierząt tworzy się wokół naszych sklepów. To ludzie, którzy pomagają nie tylko przez adopcję, ale także wspierając schroniska swoimi darami i zaangażowaniem. – dodaje.

Jak wygląda ta współpraca w praktyce, pokazuje przykład schroniska w Milanówku, niewielkiej, prywatnej placówki, która od blisko 40 lat opiekuje się bezdomnymi zwierzętami. Dziś przebywa tam około 80 psów i 10 kotów, a jednym z filarów jej funkcjonowania jest właśnie lokalna współpraca ze sklepami Maxi Zoo.

– Nasza współpraca opiera się na relacjach z konkretnymi sklepami Maxi Zoo. Obecnie działamy wspólnie z sześcioma placówkami na Mazowszu. Co to dla nas oznacza? Bardzo dużo! Przede wszystkim stały zastrzyk darów rzeczowych: dobrej jakości karmy i suplementów. Klienci kupują je w sklepach i zostawiają w specjalnych koszach, a my odbieramy je, gdy tylko się zapełnią – mówi Anna Kaźmierczak, wolontariuszka schroniska w Milanówku.

To właśnie w takich miejscach idea adopcji z miłością nabiera najbardziej realnego wymiaru. O codzienności placówki i wsparciu jakiego potrzebują podopieczni schroniska, opowiada film, który jest częścią kampanii „Adoptuj z miłością”. Maxi Zoo na swoim kanale na You Tube przybliża działalność zaprzyjaźnionych placówek oraz prezentuje podopiecznych, którzy czekają na nowy dom.

Tą inicjatywą Maxi Zoo przypomina, że adopcja to nie tylko decyzja o przyjęciu zwierzęcia pod swój dach, ale także szansa na faktyczną zmianę jego losu, a pomoc nie kończy się na samym akcie adopcji, równie ważne jest wsparcie organizacji, które każdego dnia opiekują się zwierzętami.