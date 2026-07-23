Jak zaplanować domowy budżet przy dzieciach? Poznaj proste sposoby na obniżenie waszych codziennych wydatków

Jak podaje portal MoneySmart, skrupulatne spisywanie wszystkich wydatków pozwala szybko wyłapać drobne koszty uszczuplające domowy budżet

Gotowanie większych obiadów na dwa lub trzy dni to niezwykle prosta metoda na rzadsze wizyty z dziećmi w drogich marketach

Według danych opublikowanych przez amerykański Departament Energii, zwykłe uszczelnienie okien i drzwi w mieszkaniu obniża rachunki za ogrzewanie o kilkanaście procent

Spokojne operowanie gazem i hamulcem w codziennej drodze do przedszkola błyskawicznie zmniejsza zużycie paliwa w aucie

Szybki makijaż dla mam? Testujemy szablony - Królowe Matki odc. 10

Jak zaplanować domowy budżet? Znajdź niepotrzebne wydatki

Przy rosnących cenach i inflacji domowy budżet często pęka w szwach, a pieniądze znikają z konta w błyskawicznym tempie. Dobrym pierwszym krokiem jest przejrzenie wyciągów bankowych lub historii w aplikacji na telefonie, żeby zobaczyć, na co dokładnie idzie nasza wypłata. Często ukrywają się tam opłaty za różne subskrypcje, z których w ogóle nie korzystamy, a które co miesiąc po cichu uszczuplają portfel.

Jak możemy przeczytać na portalu MoneySmart, warto przez kilka tygodni spisywać absolutnie wszystkie twoje wydatki. Potem dobrze jest podzielić je na te naprawdę konieczne i te, które są tylko drobnymi zachciankami. Ustalenie tygodniowego lub miesięcznego limitu na przyjemności bardzo ułatwia odkładanie pieniędzy na rachunki i radzenie sobie z rosnącymi kosztami życia z dziećmi.

Jak oszczędzać na jedzeniu dla całej rodziny? Proste zasady

Wyprawy do marketu z dziećmi potrafią mocno uderzyć po kieszeni, ale przemyślane zakupy spożywcze dają ogromne pole do oszczędności. Zanim wyjdziesz z domu, warto zaplanować posiłki dla rodziny na cały tydzień, sprawdzić szafki w kuchni i zrobić dokładną listę tego, czego faktycznie brakuje. Zgodnie z informacjami od United States Department of Agriculture świetnym pomysłem jest bieżące porównywanie cen i wielkości opakowań różnych marek, a także wybieranie sezonowych owoców i warzyw, bo są po prostu tańsze i świeższe. W zabieganym tygodniu super sprawdza się też zasada gotowania większych porcji na raz, dzięki czemu mamy gotowy obiad na dwa lub trzy dni i nie tracimy czasu na codzienne stanie przy garach.

Wysokie rachunki za prąd i wodę. Co warto zmienić w mieszkaniu?

Opłaty za media to spory kawałek domowego tortu, ale drobne nawyki potrafią zatrzymać sporo gotówki na koncie. Według wskazówek opublikowanych przez U.S. Department of Energy mądrym krokiem jest wprowadzenie kilku prostych zmian w swoim domu:

uszczelnienie okien i drzwi, co pozwala zaoszczędzić od kilkunastu do 20 procent na rachunkach za ogrzewanie i chłodzenie

zmniejszenie temperatury na domowym termostacie o kilka stopni na czas pobytu w pracy lub w nocy

wyłączanie z kontaktu komputerów i innych sprzętów, kiedy w danym momencie z nich nie korzystamy

zamontowanie żarówek z czujnikiem ruchu oraz stosowanie wyłączników czasowych w pokojach

szybka naprawa kapiących kranów oraz założenie w nich aeratorów (to takie małe nakładki na kran, które napowietrzają wodę i mocno zmniejszają jej zużycie)

Takie drobne, codzienne poprawki nie wymagają od nas wielkiego wysiłku, a w skali całego roku dają naprawdę zauważalną ulgę dla naszego portfela.

Codzienne dojazdy do pracy i przedszkola. Jak obniżyć koszty paliwa?

Poranne zwożenie maluchów do żłobka czy przedszkola oraz jazda do pracy sprawiają, że nasze auto pochłania ogromne ilości benzyny. Aby trochę zaoszczędzić, warto łączyć załatwianie spraw w jedną większą trasę, żeby uniknąć jeżdżenia tam i z powrotem. Jeśli tylko twój pracodawca daje taką możliwość, świetnym rozwiązaniem jest też praca zdalna, carpooling (czyli wspólne dojazdy do biura ze znajomymi jednym autem) albo przesiadka na rower, spacer czy komunikację miejską.

Jeśli jednak samochód to w twojej sytuacji absolutna konieczność, wystarczy po prostu odrobinę zmienić styl prowadzenia auta. Organizacja U.S. Environmental Protection Agency podpowiada, że delikatne naciskanie hamulca i gazu oraz częste korzystanie z tempomatu zauważalnie zmniejszają spalanie. Z kolei przy planowaniu zakupu nowego auta rodzinnego warto rozejrzeć się za modelami, które spalają mniej litrów na sto kilometrów, lub w ogóle rozważyć przesiadkę na auto elektryczne.

20

Źródła:

United States Department of Agriculture (USDA), Center for Nutrition Policy and Promotion — “Eating Better on a Budget: 10 tips to help you stretch your food dollars”

U.S. Department of Energy — “Energy Saver: Tips on Saving Money and Energy in Your Home”

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) — “What You Can Do About Climate Change — Transportation”

MoneySmart (Australian Securities and Investments Commission, ASIC)