Ghosting u nastolatków to bolesne doświadczenie. Sprawdź, jak mądrze pomóc dziecku po nagłym zerwaniu kontaktu

Badania opublikowane w Journal of Applied Psychological Research pokazują, że nagłe urwanie znajomości wynika przeważnie z lęku przed trudną rozmową

Szczere opowiedzenie o własnych rozczarowaniach z młodości bardzo pomaga dziecku poukładać sobie w głowie to bolesne odrzucenie

Według portalu Child Mind Institute dorośli niepotrzebnie próbują od razu naprawiać sytuację, zamiast po prostu wysłuchać smutnego nastolatka

Zwykłe wyciszenie lub zablokowanie bolesnego profilu w telefonie to najprostszy krok ułatwiający powrót do codziennej równowagi

Dlaczego znajomi nagle zrywają kontakt z twoim dzieckiem?

Ghosting to sytuacja, w której ktoś z dnia na dzień i bez żadnego słowa wyjaśnienia ucina wszystkie relacje. Dla nastolatka takie nagłe odrzucenie przez bliskiego kolegę lub sympatię jest niezwykle bolesne i rodzi mnóstwo pytań w stylu co zrobiłem nie tak. Zamiast szczerej rozmowy zostaje tylko głucha cisza, która prowadzi do obwiniania samego siebie i ciągłego rozmyślania nad powodem rozstania.

Jak możemy przeczytać na łamach czasopisma Journal of Applied Psychological Research, młodzi ludzie wybierają to wyjście z bardzo konkretnych powodów, takich jak ucieczka przed trudną rozmową czy lęk przed reakcją drugiej strony. Opublikowane tam badanie pokazało, że za takim zachowaniem często stoi po prostu brak umiejętności komunikacyjnych oraz unikanie kłótni za wszelką cenę. Czasami w grę wchodzi też chęć zwrócenia na siebie uwagi lub bardzo niska samoocena osoby zrywającej znajomość.

Jak mądrze wspierać nastolatka po stracie przyjaciela?

Kiedy twoje dziecko przeżywa rozpad ważnej relacji, dobrym pomysłem jest po prostu przy nim być i uważnie słuchać bez oceniania całej sytuacji. Według portalu Child Mind Institute dorośli często od razu chcą naprawiać problem, ale nastolatki najczęściej potrzebują tylko kogoś, kto zrozumie ich smutek i złość. Warto powiedzieć wprost, że widzisz to cierpienie i że dziecko ma pełne prawo czuć się zranione. Bardzo pomocne może być podzielenie się własną historią z młodości o utracie znajomych, co pokaże mu, że dorośli też przez to przechodzili i dali radę. Warto też delikatnie odradzić wysyłanie wiadomości w silnych nerwach i zaproponować odczekanie kilku dni, aż największe emocje same opadną.

Jak radzić sobie z odrzuceniem w sieci? Sprawdzone kroki

Relacje w internecie rządzą się swoimi prawami, a portal UNICEF przypomina, że dobrym krokiem jest wprowadzenie kilku prostych zasad radzenia sobie z takimi bolesnymi sytuacjami w sieci:

stworzenie dziecku bezpiecznej przestrzeni do rozmów o tym, co przeżywa przed ekranem telefonu

zablokowanie lub wyciszenie profili osób, które przynoszą więcej smutku niż radości

wyjaśnianie, że dziecko nie ponosi winy za to, że ktoś inny nie potrafi szczerze porozmawiać

regularne i nienarzucające się sprawdzanie nastroju oraz samopoczucia nastolatka

Zwykłe poczucie kontroli nad własnym telefonem i kontami w aplikacjach bardzo pomaga odzyskać spokój po bolesnym rozstaniu. Otwarta rozmowa o stawianiu granic w internecie sprawia, że twoje dziecko zyska większą pewność siebie i lepiej poradzi sobie z podobnymi kryzysami w przyszłości.

Źródła:

Journal of Applied Psychological Research (University of Tehran Press) — “Ghosting in Adolescent Friendships: A Phenomenological Study”

Child Mind Institute — “How to Help Kids Through a Friendship Breakup”

UNICEF Parenting — “How to talk to your child about cyberbullying”