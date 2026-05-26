Zwykły strach czy zaburzenia lękowe u dziecka? Podpowiadamy, kiedy warto skonsultować się ze specjalistą

Czego boją się małe dzieci? Naturalny etap rozwoju malucha

Dzieci boją się różnych rzeczy na kolejnych etapach swojego życia i jest to całkowicie naturalna sprawa. Maluch, który dopiero zaczyna chodzić do żłobka lub przedszkola, bardzo często płacze i czuje ogromny strach przy rozstaniu z mamą w szatni. Z kolei nieco starsze dzieci z natury nieśmiałe mogą początkowo wycofywać się w kontaktach z rówieśnikami na nowym placu zabaw.

Taki stan wynika po prostu z dojrzewania, nabierania nowych doświadczeń i powolnego poznawania otoczenia. Jak możemy przeczytać w poradniku Merck Manual, trzylatki i czterolatki nierzadko panicznie boją się ciemności, pająków czy potworów ukrytych głęboko pod łóżkiem. Natomiast starsze dzieci w wieku szkolnym częściej odczuwają lęk przed publicznymi występami przed całą klasą, a także zaczynają bać się groźnych chorób i śmierci.

Kiedy zwykły strach u dziecka przeradza się w zaburzenia lękowe?

Warto uważnie obserwować swoje dziecko w codziennych domowych sytuacjach, ponieważ czasami zwykłe lęki nie mijają wraz z wiekiem i dobrze jest wziąć pod uwagę głębszy problem:

silny i ciągły strach przed rozstaniem z rodzicami utrudniający codzienne wyjścia

skrajny lęk przed pójściem do szkoły i przebywaniem w grupie innych ludzi

nagłe ataki paniki połączone z szybkim biciem serca, dusznościami i poceniem się

problemy ze snem oraz fizyczne objawy w postaci ciągłego zmęczenia, bólu brzucha lub głowy

Zgromadzone przez amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) informacje jasno pokazują, że taki ukryty niepokój u dziecka rzadko znika sam z siebie. Czasem w ogóle nie widać z zewnątrz wyraźnego strachu, a dziecko staje się w zamian po prostu wyjątkowo drażliwe i bardzo szybko wpada w potężną złość o błahe sprawy.

Wizyta u lekarza z lękiem dziecka. Ważne sygnały dla rodziców

O szukaniu wsparcia warto pomyśleć w sytuacji, gdy trudne emocje i lęki utrzymują się u dziecka przez wiele tygodni i wcale nie widać szans na poprawę nastroju. Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego (NIMH) podpowiada, że wyraźnym dzwonkiem alarmowym są momenty, w których ciągły strach dosłownie psuje wam spokojne domowe życie i przeszkadza dziecku w nauce lub wspólnej zabawie. W takich przypadkach dobrym pomysłem może być zwykła rozmowa z lekarzem rodzinnym, który wysłucha obaw i w razie potrzeby wypisze skierowanie do psychologa dziecięcego. Jeśli jednak twoje dziecko mówi o zrobieniu sobie krzywdy lub jego zachowanie staje się mocno niebezpieczne, ogromnie ważne jest natychmiastowe udanie się po bezpośrednią pomoc medyczną. Wsparcie życzliwej osoby z zewnątrz często pozwala bardzo szybko zrozumieć głęboko ukryty problem i skutecznie pomaga maluchowi znowu cieszyć się beztroskim czasem ze swoimi rówieśnikami.

