To pozornie łatwe działanie dzieli internautów. 1 czy 16? Jakie jest prawidłowe rozwiązanie?

Julia Mościńska
2026-05-27 14:26

Wydaje się banalnie proste. Krótkie równanie matematyczne, które na pierwszy rzut oka można rozwiązać w pamięci w ułamku sekundy. Jednak w internecie właśnie takie zadania wywołują największe emocje. Jedno działanie wystarczyło, by rozpocząć burzliwą dyskusję, w której każda ze stron zaciekle broni swojego rozwiązania.

  • To tylko pozornie łatwe równanie matematyczne. Choć wydaje się, że każdy powinien rozwiązać je bez trudu, w sieci regularnie wywołuje ono potężne kłótnie i dzieli użytkowników na dwa obozy.
  • Głównym powodem tych konfliktów jest odmienne interpretowanie podstawowych reguł dotyczących kolejności wykonywania działań matematycznych. Prowadzi to do dwóch różnych wyników, z których każdy wydaje się logiczny dla zwolenników danej tezy.
  • W komentarzach najczęściej pojawiają się dwa rozwiązania, a każda z grup uparcie twierdzi, że jej metoda liczenia jest bezbłędna i jedyna poprawna.
  • Ten pozornie błahy spór doskonale pokazuje, jak ważne jest dokładne trzymanie się zasad zapisu matematycznego. Okazuje się, że nawet podstawowe równania mogą sprawiać spore problemy i stać się powodem internetowych wojen.

Użytkownicy mediów społecznościowych spierają się o równanie, które z pozoru nie powinno sprawiać najmniejszych trudności. Szybko wyszło jednak na jaw, że diabeł tkwi w szczegółach.

  • 8 : 2(2 + 2)

W dyskusjach pod zadaniem szybko wytworzyły się dwa zwaśnione fronty. Jedni internauci z pełnym przekonaniem twierdzą, że „przecież to 16, nawet dziecko to wie”. Z kolei drudzy równie stanowczo odpowiadają, że „nie, wynik to 1. Wystarczy znać podstawy matematyki”. Skąd wynikają tak drastyczne różnice w obliczeniach?

Jak rozwiązać działanie 8 : 2(2 + 2)? Wyjaśniamy krok po kroku

Najważniejsza w tym przypadku jest prawidłowa kolejność wykonywania działań. Zawsze zaczynamy od obliczenia tego, co znajduje się w nawiasach. W naszym równaniu to bardzo proste: (2 + 2) daje nam wynik 4.

  • Po tym obliczeniu nasze równanie wygląda następująco: 8 : 2 × 4.

W tym momencie najczęściej dochodzi do kluczowego błędu w obliczeniach. Duża część internautów mylnie uważa, że mnożenie ma wyższy priorytet niż dzielenie. Zgodnie z podstawowymi regułami matematycznymi obie te operacje są równorzędne. Jeśli pojawiają się po sobie w jednym działaniu, rozwiązujemy je w kolejności od lewej strony do prawej.

  • Oznacza to, że w pierwszej kolejności wykonujemy dzielenie: 8 : 2 = 4.
  • W kolejnym kroku mnożymy otrzymany wynik: 4 × 4 = 16.
  • Zatem prawidłowe rozwiązanie tej internetowej zagadki to 16.

Dlaczego więc tak wiele osób upiera się przy wyniku 1? Zwolennicy tej teorii traktują zapis równania tak, jakby był on ujęty w dodatkowe nawiasy, w ten sposób: 8 : [2(2 + 2)].

Gdyby równanie tak wyglądało, wtedy rzeczywiście otrzymalibyśmy wynik 8 : 8, co daje 1. Rzecz w tym, że w oryginalnym zadaniu takich nawiasów nie ma. W królowej nauk każdy element zapisu jest niezwykle istotny, a brak nawet jednego, wydawałoby się drobnego znaku, całkowicie zmienia wynik końcowy.

