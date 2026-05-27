Pies otrzepuje się po głaskaniu? Każdy właściciel powinien o tym się dowiedzieć. Zachowanie psa 

Pies otrzepuje się po głaskaniu? Każdy właściciel powinien o tym się dowiedzieć

Zrozumienie zachowania psa to klucz do zbudowania silnej więzi i zapewnienia mu szczęśliwego i bezpiecznego życia. Psy komunikują się głównie poprzez język ciała, wokalizacje i kontekst. Niektóre zachowania psa mogą wydawać się nam, ludziom nielogiczne i niezrozumiałe. Czasami bywa też tak, że jako ludzie po prostu źle odczytujemy sygnały wydawane przez naszego czworonoga. Dlatego bardzo ważne jest je zrozumieć, aby wzmocnić więź ze swoim pupilem. Jednym z takich zachowań jest otrzepywanie się psa po głaskaniu. Wielu osobom wydaje się to zupełnie nic nie znacząca i odruchowa czynność zwierzęcia. Jednak w rzeczywistości otrzepywanie się przez czworonoga jest reakcją na głaskanie. Co ono dokładnie oznacza? Na ten temat wypowiedziała się znana lekarka weterynarii, Dorota Sumińska, która szczegółowo opisała, jak powinniśmy odbierać ten sygnał wydawany przez nasze zwierzę.

Dlaczego pies otrzepuje się po głaskaniu?

Wielu opiekunów psów popełnia klasyczne błędy w odczytywaniu sygnałów. Przykładem jest machający ogon, który w rzeczywistości nie zawsze oznacza radość – wysoki, sztywny ogon machający szybko może świadczyć o ekscytacji lub zdenerwowaniu, a nie o beztroskiej zabawie. Czasem pomimo naszych najlepszych chęci i obserwacji, zachowania psa mogą być dla nas niezrozumiałe lub problematyczne. A jak jest w przypadku otrzepywania się psa po głaskaniu? Dlaczego on to robi?

Nie każdy pies lubi takie namolne głaskanie, a ludzie często nerwowo głaszczą psa. Ten sobie wtedy myśli: "No tak mnie ulizał, to ja muszę doprowadzić się do porządku"

- tłumaczy odruch otrzepywania ciała przez zwierzę, weterynarz Dorota Sumińska.

