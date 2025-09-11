Twój pies będzie trącać Cię łapą w tej jednej sytuacji. Nie bagatelizuj tego psiego zachowania

Pies zaczepia łapą właściciela. Co to oznacza?
Psy komunikują się ze swoimi właścicielami na wiele sposobów. Zrozumienie ich zachowań to klucz do budowania silnej więzi, zapewnienia im komfortu i zapobiegania problemom. Każdy właściciel czworonoga wie, że nie wystarczy patrzeć na psa – trzeba go obserwować i interpretować jego język ciała, wokalizacje i inne sygnały. Tylko w ten sposób można szybko odczytać stan emocjonalny i fizyczny swojego pupila. Jednym z zachowań psa, których żaden właściciel nie powinien bagatelizować jest zaczepianie łapą. To bardzo ważny sygnał świadczący o potrzebach czworonoga. Co oznacza, gdy pies zaczepia właściciela łapą, gdy ten go głaszcze? Okazuje się, że kiedy pies trąca łapą swojego właściciela, gdy ten go głaszcze, czy łaskocze, jest duża szansa, że zwierzę sygnalizuje w ten sposób, że chce, aby ten nadal robił dokładnie to, co robi. Jest to jeden z najczęstszych powodów, dla których psy kładą łapy na swoich właścicielach.
Które zachowania psa powinny zaniepokoić właściciela?
Niektóre zachowania psa, zwłaszcza te w obrębie jego legowiska powinny zaniepokoić właściciela. Nie wszystkie z nich muszą świadczyć o rutynie przed spaniem. Jeśli pies przed snem piszczy i długo rozkopuje swoje legowisko, może to oznaczać, że jest mu w nim niewygodnie. Z kolei, jeśli pies gryzie i rozszarpuje posłanie, prawdopodobnie jest zestresowany lub przebodźcowany. Zaniepokoić powinna również sytuacja, gdy psiak często budzi się, wstaje i piszczy. Może to wskazywać na problemy z kręgosłupem lub stawami.
Znaczenie zachowań psa
Oprócz wyżej opisanych zahcowań istnieje jeszcze kilak sygnałów, które powinny zwracać uwagę właścicieli psów. Są to:
- Gonienie ogona: Może być oznaką nudy, stresu, frustracji, problemów zdrowotnych (np. alergii) lub zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych.
- Ocieranie się: Oznaczanie terenu zapachem, okazywanie sympatii lub swędzenie.
- Podążanie za właścicielem: Wyraz przywiązania, potrzeba bliskości lub lęk separacyjny.
- Szczekanie: Może wyrażać radość, ekscytację, ostrzeżenie, frustrację, nudę lub strach. Ważne jest, aby zidentyfikować przyczynę szczekania, aby móc odpowiednio zareagować.
- Wycie: Często jest to forma komunikacji na odległość, używana do nawoływania innych psów lub wyrażania samotności.
- Warczące: To jasny sygnał ostrzegawczy, który mówi: "Odejdź, nie podchodź". Nigdy nie karz psa za warczenie, ponieważ tłumi to jego sygnał ostrzegawczy i może prowadzić do nagłego ataku.
- Jęczenie: Może wyrażać prośbę, ból, frustrację lub potrzebę uwagi.