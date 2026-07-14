Igor to imię zakazane? Polski system rejestracji potrafi zaskoczyć

Rodzice mogą dziś swobodnie dobierać imiona dla dzieci, jednak Urząd Stanu Cywilnego stosuje określone wytyczne w procesie ich rejestracji, mimo braku gotowej listy zakazów.

Imię nie może być krzywdzące, ośmieszające ani przypisane do przeciwnej płci, choć w rzeczywistości zdarzają się niezwykłe odstępstwa, które wkraczają do państwowych baz.

Doskonałym tego dowodem jest męskie imię, którym oficjalnie nazwano osobę o innej płci, co wywołuje spore zamieszanie wokół egzekwowania przepisów.

Tego rodzaju sytuacje dowodzą, że urzędnicy państwowi często interpretują prawo według własnego uznania, przez co brakuje spójności i pojawiają się wątpliwości o limit rodzicielskiej wolności w zderzeniu z prawem.

Według ogólnych zasad, nadane imię nie może przynosić dziecku wstydu, obrażać ani wskazywać na odmienną płeć. Czasami jednak pojawiają się odstępstwa od tych reguł, które wprawiają w osłupienie nawet ekspertów od prawa cywilnego. Wynika z tego, że niektóre propozycje, które na pierwszy rzut oka powinny zostać odrzucone, trafiają ostatecznie do państwowych ewidencji.

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Jakich imion unikać w Polsce

Szczególnie intrygującym przypadkiem jest określenie, które w naszym kraju przypisuje się prawie w 100 procentach chłopcom. Wydawałoby się, że próba nazwania w ten sposób dziewczynki spotka się ze stanowczą odmową urzędnika, właśnie z uwagi na silne męskie konotacje. A jednak, z danych państwowych wynika, że doszło do takiej niecodziennej sytuacji.

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Kobieta o imieniu Igor

Mowa o nadaniu dziewczynce imienia Igor. Zgodnie z wykazem imion osób posiadających numer PESEL (dane do 20 stycznia 2026 r.), w Polsce mieszka obecnie sześć kobiet noszących to imię. Jest to jedna z największych niespodzianek w całym systemie, która regularnie rodzi nowe debaty. Sytuacja jest o tyle dyskusyjna, że Rada Języka Polskiego wyraźnie radzi, by imię nie pozostawiało wątpliwości co do płci noszącej je osoby. Stąd żeńska wersja Igora nierzadko trafia do nieoficjalnych zestawień imion zabronionych, choć tak naprawdę nie funkcjonuje prawny katalog zakazanych określeń.

Specjaliści podkreślają, że ostateczna decyzja leży w rękach kierownika danego Urzędu Stanu Cywilnego i zależy od jego własnego spojrzenia na przepisy. W rezultacie ten sam wniosek może spotkać się z akceptacją w jednym mieście, a w drugim zostać zablokowany. Od dawna budzi to wątpliwości dotyczące spójnego działania polskiego systemu prawnego.

Przykład dziewczynki o imieniu Igor udowadnia, że krajowy mechanizm rejestracji imion potrafi być bardzo nieprzewidywalny. Mimo że zdecydowana większość osób decyduje się na klasyczne lub popularne w danym sezonie imiona, bywają momenty łamania schematów, które prowokują do ożywionych polemik o granicach swobody rodzicielskiej i sztywnych przepisach urzędowych.

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