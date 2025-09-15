Co zrobić kiedy pies ciągnie się na smyczy? Jedna zasada a nauczy go chodzenia przy nodze właściciela w kilka dni

Ciągnięcie psa na smyczy to powszechny problem, który frustruje wielu właścicieli, ale kluczem do sukcesu jest konsekwencja w treningu.

Wybierz odpowiedni sprzęt, taki jak szelki "easy walk" i długa smycz, oraz unikaj kolczatek i dławików, które mogą zaszkodzi psu.

Skuteczne metody treningowe obejmują zatrzymywanie się, zmianę kierunku i nagradzanie psa za luźną smycz oraz ćwiczenia w domu.

Dowiedz się, czego absolutnie nie robić podczas nauki chodzenia na smyczy, aby nie pogorszyć zachowania pupila i zbudować silną więź.

Co zrobić kiedy pies ciągnie się na smyczy?

Czasami pies zachowuje się w niezrozumiały dla człowieka sposób. Tak naprawdę potrzeba sporo czasu, aby nawiązać silną więź ze swoim pupilem i umieć odpowiednio reagować na jego potrzeby. Są też zachowania psa, które mogą budzić u jego właściciela frustracje lub niepokój. Z pewnością należy do nich niesłuchanie komend podczas spacerów. Bywa, że zwierzę na świeżym powietrzu jest tak zafascynowane, że zamiast przebywać przy nodze swojego pana lub swojej pani, ciągnie się na smyczy, jakby chciał się z niej zerwać. I chyba każdy z nas przyzna, że spacerowania z tak niepokornym czworonogiem bywa męczące. Wtedy zadajemy sobie pytanie co zrobić, kiedy pies ciągnie się na smyczy? Tak naprawdę istnieje jedna ważna, ale skuteczna zasada - konsekwencja w działaniu. Efekty zobaczysz naprawdę szybko.

Naucz psa chodzić na smyczy. Zasady i postepowanie

Ciągnięcie na smyczy to powszechny problem wśród właścicieli psów, ale na szczęście istnieje wiele metod, które mogą pomóc w nauczeniu psa chodzenia na luźnej smyczy. Oczywiście kluczowe jest zrozumienie przyczyn takiego zachowania u swojego psa. Wybierz też odpowiedni sprzęt do wyprowadzania psa na spacer. Sprawdzą się szelki "easy walk" (zapinane z przodu) i długa na 3 m smycz. Zdecydowanie unikaj kolczatek/dławików.

Metody treningowe dla psa

Zatrzymywanie się:

Gdy pies zaczyna ciągnąć, zatrzymaj się natychmiast.

Stój nieruchomo, aż pies poluzuje smycz.

Gdy smycz jest luźna, pochwal psa i rusz dalej.

Powtarzaj to za każdym razem, gdy pies zaczyna ciągnąć.

Zmiana kierunku:

Gdy pies zaczyna ciągnąć, zmień nagle kierunek.

Pies będzie musiał podążać za Tobą, aby nie zgubić Cię.

Pochwal psa, gdy idzie obok Ciebie na luźnej smyczy.

Powtarzaj to za każdym razem, gdy pies zaczyna ciągnąć.

Nagradzanie:

Miej ze sobą smakołyki.

Nagradzaj psa smakołykami za każdym razem, gdy idzie obok Ciebie na luźnej smyczy.

Nagradzaj go również za to, że zwraca na Ciebie uwagę.

Ćwiczenia w domu:

Naucz psa komendy "równaj" lub "noga".

Ćwicz chodzenie na luźnej smyczy w domu, w spokojnym otoczeniu.

Stopniowo przenoś ćwiczenia na zewnątrz, w bardziej rozpraszające miejsca.

Tego nie rób podczas uczenia psa chodzenia na smyczy

Istnieje również kilka rzeczy, których powinniśmy bezwzględnie unikać podczas uczenia naszego psa chodzenia na smyczy.

Nie szarp smyczy: Szarpanie smyczy może powodować ból i stres u psa, a także pogorszyć problem ciągnięcia.

Nie krzycz na psa: Krzyczenie na psa jest nieskuteczne i może go przestraszyć.

Nie pozwól psu ciągnąć: Jeśli pozwolisz psu ciągnąć, utrwalisz to zachowanie.