Twój pies nieustannie to robi? Uważaj! Może być to mylące, ale tak pokazuje swoje zdenerwowanie

2025-09-12 12:21

Właściciele czworonogów wielokrotnie zadają sobie pytanie, po czym poznać, że ich pies jest zestresowany i zdenerwowany. Okazuje się, że niektóre psie gesty mogą być mylnie odczytywane przez człowieka. Dlatego warto zapoznać się ze znaczeniem zachowań psa, aby trafnie zareagować na jego potrzeby. Zwłaszcza jeśli Twój pies od jakiegoś czasu zachowuje się w ten sposób. Może być to mylące, ale właśnie pokazuje, że jest zdenerwowany.

Zachowania psa i ich znacznie

Nietypowe zachowanie psa wskazujące, że jest on zestresowany

Każdy właściciel psa pragnie poznać swoje zwierzę, aby zbudować z nim silną więź. Oczywiście kluczem do tego jest odpowiednia interpretacja zachowań pupila i wysyłanych przez niego sygnałów. Psy komunikują się z nami na wiele sposobów, a jednym z nich jest wyrażanie swojego zdenerwowania. Każde zwierzę jest inne i może wyrażać zestresowanie na swój własny sposób. Ważne jest, aby umieć rozpoznać te sygnały, aby móc odpowiednio zareagować i pomóc psu poczuć się bezpieczniej. A na co powinniśmy zwrócić uwagę? Otóż psy pokazują swoje zdenerwowanie w nieco nieoczywisty dla człowieka sposób. Wielu właścicieli czworonogów może pomylić te gesty na przykład z głodem. Stres u psa można rozpoznać po zmianach w zachowaniu i objawach fizycznych, takich jak: ziajanie, drżenie, podwinięty ogon, kulenie się, nerwowe ruchy, częste otrzepywanie się czy próby ukrycia się. Jednym z najczęstszych objawów zdenerwowania jest niespokojne i nieustanne oblizywanie się zwierzęcia. Towarzyszy temu też dyszenie i ślinienie się. 

Po czym poznać, że pies jest zestresowany?

Stres u psa można jeszcze zdiagnozować na podstawie innych zachowań. Należą do nich:

  • Ziewanie: Kiedy pies nie jest zmęczony.
  • Odwracanie głowy: Unikanie kontaktu wzrokowego.
  • Mrużenie oczu: Oczy wydają się węższe niż zwykle.
  • Pokazywanie białek oczu (tzw. "whale eye"): Kiedy widać dużą część białka w kąciku oka.
  • Zastyganie w bezruchu: Nagłe zatrzymanie się i wpatrywanie w coś.
  • Wolne ruchy: Poruszanie się wolniej niż zwykle.
  • Ocieranie się o przedmioty lub ludzi: Szukanie pocieszenia.
  • Machanie ogonem nisko: Często nie jest to radosne machanie, ale raczej nerwowe.
  • Węszenie: Intensywne węszenie po ziemi, aby odwrócić uwagę.

Jak pomóc zdenerwowanemu psu?

Kiedy zauważymy zmianę w zachowaniu naszego psa powinniśmy jak najszybciej go pocieszyć i złagodzić jego stres. Najpierw spróbuj dowiedzieć się, co wywołuje niepokój u psa i jeśli to możliwe usuń tę przyczynę stresu. Pozwól psu schować się w swoim legowisku lub innym bezpiecznym miejscu. Mów do niego spokojnym głosem i delikatnie go głaszcz, aby poczuł się bezpiecznie.

